Nella nuova serie Black out – vite sospese interpreta Lidia. Aurora Ruffino è una delle protagoniste della nuova serie thriller di Raiuno che debutterà in prima serata da lunedì 23 gennaio. Il suo personaggio si troverà a dover fare i conti con la perdita del compagno, il maresciallo Piani, rimasto vittima della slavina che ha colpito la valle di Vanoi. Dopo la morte dell’uomo, Lidia scoprirà di essere incinta. In quel momento attraverserà una profonda crisi professionale e personale.

Black out-vite sospese, intervista ad Aurora Ruffino

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Aurora Ruffino a cui abbiamo chiesto di anticiparci qualcosa sul suo personaggio: “Lidia è un giovane appuntato dei Carabinieri. Vivrà una trasformazione importante che è simile a quella che sto vivendo io in questo momento. Metterà in dubbio se stessa, la sua identità. Dopo aver toccato il fondo, Lidia avrà la possibilità di rinascere”.

Lidia si troverà in bilico tra due emozioni contrastanti, da un lato la gioia di diventare madre e dall’altra il dolore per la morte del compagno. Per Aurora Ruffino è stata una vera sfida dal punto di vista emotivo: “E’ stata una reazione interessante. Quando ti capita di attraversare dei periodi difficili può succedere che come reazione ci si senta di essere fuori dal proprio corpo. Lidia rimane pietrificata e incassa i colpi che la vita le ha riservato. E’ stato interessante per me interpretare questo personaggio. Mi è piombata addosso una valanga di emozioni”.

Le abbiamo chiesto se le sia capitato nella vita di aver messo in discussione la sua vocazione per la recitazione. Aurora ammette di aver provato un momento di confusione: “Mi è capitato. Succede perché nulla è costante. Si mettono in discussione le relazioni ma anche le scelte che si compiono. A volte ho avuto paura o mi sono sentita inadatta”.

La sfida per Aurora Ruffino ma anche per gli altri protagonisti è stata anche di girare in montagna in condizioni estreme. L’attrice ci ha rivelato: “Girare in montagna è stato bellissimo ma anche molto complicato. Faceva veramente freddo. Per la prima volta mi sono recata sul set in motoslitta e questo aspetto mi ha divertito molto”.

In conclusione, le abbiamo rivolto una domanda sul flop di ascolti della serie Noi. La Rai ha deciso di non rinnovare la seconda stagione. Aurora Ruffino commenta così la decisione: “Secondo me non è vero che non ha funzionato. Le ultime due puntate sono cresciute negli ascolti. All’inizio c’è stata un po’ di resistenza legata al fatto che Noi era un adattamento di una serie molto amata. Il pubblico in seguito ha iniziato ad affezionarsi. Moltissimi mi scrivono dicendomi che sono dispiaciuti per il fatto che non ci sarà una seconda stagione. E’ un progetto di cui vado orgogliosa a prescindere dal risultato”.