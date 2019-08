Un rapporto irrecuperabile? La puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di giovedì 1 agosto 2019 si è concentrata principalmente su Ferit e Nazli, ancora ai ferri corti dopo che la giovane cuoca ha tradito la fiducia di Aslan. Nel nuovo episodio di oggi, infatti, Manami ha provato a ravvicinare i due. La riunione di lavoro da lei organizzata non ha, però, avuto gli effetti sperati. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intero appuntamento odierno con la soap opera di Canale 5.

Nota bene: da lunedì 5 agosto 2019 saranno due le puntate di Bitter Sweet trasmesse dal “Biscione”: la prima andrà in onda dalle ore 14.50, la seconda invece dalle 15.40 in poi. Una Vita anticipa alle 13.40. Beautiful e Il Segreto andranno ufficialmente in pausa.