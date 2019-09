Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore delle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre su Canale 5 sono ricche di suspense e di pathos. Intrighi, divorzio, ricatti sono gli ingredienti che formeranno gli episodi della soap turca. Il malvagio Onder terrà sotto scacco le sorelline Pinar e la signora Leman. Hakan minaccerà Nazli. Prima di leggere gli spoiler seguenti, avvisiamo che questa sarà l’ultima settimana poiché la soap volgerà a conclusione con un gran finale.

Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, trame fino al 13 settembre

Il rapporto tra Nazli e il marito Ferit diventerà sempre più forte, giorno dopo giorno. Il loro amore porterà pace e serenità anche nei rapporti con i loro rispettivi genitori. Solo la signora Leman non si lascerà coinvolgere da questo clima amoroso poiché sarà ancora convinta che il loro matrimonio sia una farsa.

Hakan minaccerà Nazli di spedire Asuman in prigione se la cuoca non divorzierà dall’affarista della Pusula Holding. All’inizio, la moglie di Ferit non crederà a una sua singola parola, ma poi cederà al suo ricatto. Il burbero Aslan, però, non vorrà separarsi dalla sua amata donna.

Anticipazioni Bitter Sweet: Leman nel mirino di Onder

Gli episodi di Bitter Sweet che andranno in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5, si concentreranno sugli sporchi intrighi di Hakan. Nazli, per evitare che Asuman vada in prigione, chiederà il divorzio a Ferit. Anche la signora Leman verrà presa di mira dal malvagio Onder. Quest’ultimo minaccerà di rivelare a Ferit ciò che è successo tra i loro rispettivi genitori.

Ferit e Nazli riusciranno a salvare il loro matrimonio grazie al prezioso aiuto del piccolo Bulut. Asuman, temendo di finire in prigione per colpa di Hakan, racconterà tutta la verità al cognato. L’affascinante Aslan prometterà alla sorellina di Nazli di toglierla dai guai. Ci riuscirà? Per l’ultimo giorno dell’anno Deniz organizzerà una grande festa nel suo locale. Tra una canzone e l’altra, ogni cosa sembrerà finalmente tornare al proprio posto.