“La rabbia non ti basta” canta BigMama a Sanremo 2024. Poche settimane dopo la cantante all’Onu racconta la sua storia e lancia un messaggio positivo ai giovani: “credete nei vostri sogni”.

BigMama dopo Sanremo all’Onu

Dal Festival di Sanremo 2024 al podio delle Nazioni Unite. BigMama dopo aver conquistato il pubblico dell’Ariston con “La rabbia non ti basta” ha fatto sentire la sua voce all’Onu con un discorso libero. Un vero e proprio inno all’uguaglianza, all’amore universale e contro il bullismo e il body shaming di cui è stata vittima in passato. Marianna Mannone, questo il vero nome della rapper, è intervenuta all’Assemblea Generale dell’Onu nell’ambito del programma di formazione ‘Gcmun talks’ parlando ad una platea di giovani studenti, 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, provenienti da tutto il mondo.

Un racconto intimo e personale quello di BigMama che ha raccontato la sua storia:

Ci tengo tantissimo a spiegare un po’ la mia storia per far capire quanto sia importante credere nei propri sogni a prescindere da chi si è e da dove si viene. La cosa che mi colpisce di più in assoluto sono i messaggi di persone che mi dicono: da quando ti ho vista in tv mi sono sentita meglio. Questo perché la rappresentazione è davvero molto importante. Per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere completamente sbagliata. Il mio fisico non conforme alle aspettative comuni era motivo di discriminazione e bullismo. Poter parlare della mia sofferenza come un qualcosa di superato e ormai passato mi rende finalmente tranquilla.

BigMama è intervenuta nell'aula dell'assemblea dell'Onu a New York, di fronte a una platea di duemila giovani, per portare il suo messaggio contro body shaming e bullismo pic.twitter.com/GNIyr5pOPF — Tg3 (@Tg3web) February 22, 2024

BigMama ha trovato nella musica la sua forza: l’invito ai giovani all’ONU

La musica è stata la sua ancora di salvezza. A soli 13 anni BigMama scrive il suo primo brano “Charlotte” in cui parla di suicidio e l’autolesionismo. Poco dopo nasce il suo alter ego che ha descritto come uno scudo, un’arma contro le parole di offesa e di discriminazione subite quando era giovanissima. Non solo, ha rivelato che, in occasione della festa della donna, pubblicherà il suo nuovo album di inediti dal titolo “Sangue” in cui ha voluto raccontare un pezzo della sua vita.

Infine dal podio dell’ONU ha voluto lanciare un messaggio ai giovani: «credete nei vostri sogni. Perché come canto in ‘La rabbia non ti basta’, credere nei propri sogni salva».