Enrico Papi torna nella prima serata di Canale 5 con un programma imprevedibile: Big Show. Dopo il successo dello scorso anno di Scherzi a Parte, si è conquistato di diritto questo spazio in prima serata e a partire da questa sera, venerdì 8 aprile il pubblico potrà vederlo all’opera. Scopriamo insieme di cosa si tratta e tutte le anticipazioni.

Enrico Papi ormai è un volto Mediaset. Il suo ritorno è avvenuto, ufficialmente, l’anno scorso dopo la parentesi che lo vedeva legato a Tv8 dal 2017. Il conduttore è pronto ad intrattenere il pubblico di Canale 5 con un nuovo programma. Si tratta di Big Show in onda da questa sera, 8 aprile. I veri protagonisti saranno le persone comuni tra gag, sketch e mascheramenti ad opera dello stesso conduttore.

Sul ritorno a Canale 5, Enrico Papi ha dichiarato a Sorrisi: “Considero Mediaset la mia seconda famiglia, oltre che una macchina di grande potenza. Ma torno molto cambiate. Mi sento più maturo. Sono successe cose che mi hanno insegnato tanto. Veder crescere i miei figli Rebecca e Iacopo per esempio; loro vengono prima di tutto, e sentire la responsabilità verso persone che dipendono da te capovolge tutte le priorità. Oggi non me la prendo più come prima per certe rivalità o meschinità. Ma soprattutto ho perso mia mamma dopo una lunga malattia”

“Lei mi ha insegnato cos’è la generosità umana. Si preoccupava per me, faceva battute anche quando stava male. era lei che cercava di tenermi allegro e consolarmi, anziché il contrario”.

“Poi sono arrivate quelle frasi fatte tipo: Vabbè, però è vissuta a lungo. Ho ripensato a quando capitava anche a me di dire cose del genere. Ma a lungo che? La mamma non ha un’età. È la mamma, punto. E perderla è un trauma. D’ora in poi lascerò sempre una sedia vuota in platea per lei. Come se potesse vedermi.”

Il programma, subirà delle modifiche, ma dovrebbe ricordare l’esperimento andato in onda su Italia 1 con Andrea Pucci e Katia Follesa nel 2017 e nel 2018. Essendo cucito su Enrico Papi, Big Show prenderà una direzione differente e sarà interessante capire dove si andrà.

“Questo show mi ricorda gli esordi, quando giravo le piazze. Allora si era sparsa la voce che portassi il bel tempo e tutti mi volevano”.

Anticipazioni Big Show, puntata dell’8 aprile

Il conduttore sarà affiancato da una presenza femminile a sorpresa: una donna con una storia particolare che ha raggiunto un traguardo inaspettato e ora anche il palco di “Big Show”. Con Enrico Papi ci saranno anche il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare. Ospiti della prima puntata due big della musica italiana: Gigi D’Alessio e Alex Britti.