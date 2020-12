C’è grande attesa per Sanremo 2021, la nuova edizione del Festival che celebra la musica italiana. L’edizione del prossimo anno, che di fatto dovrebbe rilanciare tutto il settore dello spettacolo colpito duramente dalla pandemia, è programmata per il 2 marzo del 2021. Una data scelta per dare agio di organizzare al meglio il Festival e per capire, inoltre, in che direzione si potranno spostare i DPCM del premier, in caso ci fosse bisogno di ulteriori restrizioni. Su Sanremo 2021 sono tante le indiscrezioni che circolano in rete, ma manca poco per le conferme ufficiali. Come riporta il Fatto Quotidiano, il prossimo 17 dicembre si conosceranno i 20 big in gara. Voci insistenti rivelano che i cantanti potrebbero essere anche più di 20.

Chi sono i volti di Sanremo 2021?

Sanremo 2021 porta di nuovo la firma di Amadeus che figurerà come direttore artistico e conduttore. L’edizione dello scorso anno che ha visto trionfare la canzone di Diodato, ha trovato un buon consenso da parte del pubblico per una conduzione allegra, spensierata, capace di attirare anche il pubblico più giovane.

La formula va quindi riproposta per confermare il trend positivo. E a poche settimane dalla finale di Sanremo Giovani, momento in cui su Rai Uno verranno svelato i big in gara, oggi spuntano altri nomi che potrebbero andare a formare la schiera dei cantati che sfileranno sul palcoscenico. Sono 300 canzoni che sono passate al vaglio e tutte di ottima qualità, almeno come ha affermato Amadeus.

Musica d’autore e il “debutto” di Fedez

A Sanremo 2021 si potranno ascoltare le nuove canzoni di: Noemi, Arisa, Annalisa, Loredana Bertè, Malika Ayane e il trio Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. A sorpresa spunta il nome di Orietta Berti e si fa pure il nome anche di Margherita Vicario.

Grazie attenzione per la musica indie e, molto probabilmente, alla Kermesse potrebbero partecipare: Fulminacci, Coma Cose e l’accoppiata Colapesce-Di Martino. Spunta il nome dei i Maneskin (al loro esordio), Lo Stato Sociale, Boomdabash e ci sarebbe anche il ritorno di Irama. Anche la musica rap potrebbe tornare a essere protagonista e si paventa il nome di Willie Peyote e di Rkom.

Come si pensa che tra i big possa esserci Fedez e Francesca Michielin. Auspicabile la partecipazione di Leo Gassmann dopo la vittoria dello scorso anno nelle Nuove Proposte. Infine Ermal Meta e Max Gazzè sono tra i possibili nomi per la musica d’autore.