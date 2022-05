Sembra ieri quando la bellissima Bianca Guaccero, che di professione fa l’attrice, approdava a “Detto Fatto” il programma di tutorial di Rai2. La Guaccero raccolse un’eredità pesante: andava a sostituire l’amatissima Caterina Balivo. Ora però l’avventura è finita. Il messaggio di saluti della Guaccero ha commosso tutti. Vediamo perché.

Bianca Guaccero saluta il Pubblico di Detto Fatto: a settembre non ci sarà lei a condurre

La freschezza e la sincerità di Bianca Guaccero conquistarono subito il pubblico di Rai2 e così è stato per quattro anni. Ora però la Rai ha deciso che “Detto Fatto” sarà completamente ristrutturato e innovato: cambio anche nella conduzione, che non vedrà più al timone la Guaccero.

La Guaccero con un commovente messaggio saluta il pubblico di Detto Fatto

“Sono passati quattro anni in questo studio da quando io per la prima volta ho fatto questa passarella e veramente questi quattro anni da un lato sono volati – sono stati anni meravigliosi –, da una parte invece me li ricordo tutti, uno per uno. I primi anni sono stati molto felici, anni di grande scoperta per me, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto complicati nella storia dell’umanità, come per esempio la pandemia e adesso anche la guerra.

Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere. Io devo ringraziare voi pubblico per come mi avete accolta, perché io era abituata ad interpretare dei personaggi, mentre qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta. Ho scoperto che vi sono piaciuta così come sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Questa per me è stata una scoperta, oltre che un grande insegnamento per la vita.

💌 Le parole di @bianca_guaccero: “Ho incontrato una famiglia. Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a #dettofattorai.” 💘 Tutte le emozioni della puntata di oggi sono da rivivere su #RaiPlay ➡ https://t.co/8v66tJKXka pic.twitter.com/5BDGZGiBcP — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) May 5, 2022

Bianca Guaccero nei saluti finali di Detto Fatto: “Ho incontrato un’altra famiglia”

“Sono stata qui e mi sono divertita tantissimo. Ho portato il mio mondo: io non nasco presentatrice, ma attrice. Ho portato il teatro, ho portato il musical, ho portato la musica, che è un’altra delle mie grandi passioni, e spero di essere riuscita a raccontarmi per come piace a me.

Ho provato un grande senso di gratitudine ogni giorno qui dentro perché mai nella vita come in questa occasione ho incontrato una famiglia perché sì, noi abbiamo la famiglia in cui nasciamo, ma abbiamo anche tante famiglie che abbiamo la fortuna di incontrare e questa per me lo è stata. Ho passato con voi la maggior parte del mio tempo e se siamo riusciti ad affrontare tante difficoltà in questo programma è stato grazie alla bellezza, all’amore che circola in questo studio, in questa grande famiglia”.

I complimenti di Caterina Balivo a Bianca Guaccero

“Ciao Bianca, ciao a tutti voi. Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata. Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ricordo ancora le riunioni notturne, le chat che andavano a tutte le ore. Tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa e tutte le persone che sono lì sono persone veramente carine. Insomma Bianca, felici, siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, ora però è tempo di salutarli e poi chissà di rincontrarli”.

💌 Le padrone di casa sono cambiate, ma #dettofattorai è sempre stata una grande famiglia: "Grazie @caterinabalivo, spero di aver portato avanti questa avventura con il rispetto e l'amore che meritava.” 💘 pic.twitter.com/N2RibwZDV3 — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) May 5, 2022

Al rientro in studio, Bianca Guaccero, con le lacrime agli occhi ha ringraziato Caterina Balivo dicendo:

“Veramente non me l’aspettavo questo messaggio. Grazie Caterina perché non era facile questo passaggio di consegne perché il pubblico ti ha amato tanto, hai creato questa realtà straordinaria. Io sono entrata in punta di piedi come ti avevo promesso. Ho portato il mio mondo qui dentro e ho cercato di farlo con dignità, pulizia, con onestà intellettuale, spirituale, sentimentale, con la mia trasparenza, nel bene e nel male. Spero di aver portato avanti questa avventura con il rispetto e l’amore che meritava. Grazie, grazie Caterina”.

Che dire? Bianca Guaccero ci mancherà. Ci mancheranno i suoi occhi così limpidi e sinceri la sua simpatia e la sua verve. Ci mancherà anche la sua semplicità e il suo essere diretta. Ma la ritroveremo sicuramente in qualche fiction tv e forse anche in un altro programma: Ballando con le Stelle! Voci di corridoio infatti dicono che Milly Carlucci la stia corteggiando per averla nel suo programma in autunno. Sarà vero? Staremo a vedere.