Detto Fatto, il programma pomeridiano di tutorial, è stato riconfermato nel palinsesto di Rai2 ma senza Bianca Guaccero. Il programma sembrava desinato alla cancellazione ma ecco che, stando alle indiscrezioni in rete, pare che Detto Fatto tornerà in autunno, con molteplici novità. La prima è che al timone non ritroveremo Bianca Gauccero. Chi sarà dunque la conduttrice? Scopriamolo assieme.

Rivoluzione in arrivo per Detto Fatto su Rai2: ecco le novità

Tutto faceva supporre che Detto Fatto fosse destinato alla cancellazione, visti che gli ascolti non hanno brillato nelle ultime stagioni ma stando alle ultime indiscrezioni, il programma è ancora vivo e vegeto e sarà riproposto in autunno con molte novità.

La stagione attualmente in corso, al cui timone troviamo Bianca Guaccero, non sarebbe l’ultima stagione del programma perché ci sono delle news che riguardano Detto Fatto. La prima novità riguarda l’orario di messa in onda: si sposterà di circa tre ore e non andrà più quindi in onda alle 14, ma alle 17. Nello slot che va dalle 14 alle 17 sarebbe riconfermato il seguitissimo programma di Milo Infante, “Ore 14”, mentre dalle 15.15 spazio al nuovo programma di Pierluigi Diaco. Su quest’ultimo programma non ne conosciamo ancora il titolo ma pare che si chiamerà “Signora Mia.”

Rivoluzione dunque a Detto Fatto che non cambierà solo l’orario di emissione, ma anche conduttrice e contenuti. Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy dunque, sarà riproposto in autunno ma non vedremo più al timone Bianca Guaccero che per altro potrebbe essere arruolata da Milly Carlucci nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sarà veramente così? Non ci resta che attendere il prossimo settembre quando le informazioni saranno ancora più chiare e si potrebbe avere già il nome della nuova conduttrice.