Da venerdì 10 gennaio torna “Dalla strada al palco“. Il format, promosso in prima serata su Raiuno, sarà condotto da Nek, per la prima volta assieme a Bianca Guaccero, fresca vincitrice di “Ballando con le Stelle”. Al centro del format (prodotto da Stand By Me) gli artisti e le loro storie, performer di ogni genere, provenienti da tutta Italia e dal mondo, che porteranno sul palco la loro passione, il loro straordinario talento e loro rapporto unico con il pubblico. In ogni puntata non mancheranno poi dei passanti importanti: nella prima puntata ci sarà Fiorella Mannoia e nelle anticipazioni figura anche il nome di Albano che per l’occasione si è camuffato da artista di strada a Lecce.

“Dalla strada al palco”, intervista a Bianca Guaccero

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Bianca Guaccero. Su questa nuova sfida televisiva, ha dichiarato: “Sono felice perché sto facendo quello che amo. C’è una bellissima atmosfera e questo non è scontato. Mi sto trovando bene a lavorare con Nek che è una persona estremamente generosa e genuina. Sto vivendo un momento bellissimo e ringrazio tutti coloro che mi danno la possibilità di essere qui, il pubblico che amo e che mi ha votato a Ballando con le Stelle”.

La partecipazione a Ballando con le Stelle ha segnato sicuramente la rinascita professionale di Bianca Guaccero dopo anni difficili. Ne è consapevole anche la conduttrice che ai nostri microfoni ha rivelato: “Più che una rinascita è per me l’apertura di un nuovo ciclo che di solito dura un decennio. Ho fatto il decennio precedente che si è chiuso poco prima di Ballando e ora se ne è aperto un altro ed è bello. Spero di non tornare più indietro”.

Sulla pista di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha incontrato anche l’amore. Ormai fa coppia fissa con Giovanni Pernice, suo insegnante nel talent show di Raiuno. E proprio Giovanni potrebbe fare un’incursione nel programma “Dalla strada al palco”: “Stiamo cercando di fare di tutto per far sì che questo succeda perché lui è molto impegnato con il suo tour e lavora tutti i giorni. Io sicuramente lo andrò a trovare perché mi manca”.