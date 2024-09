Lei fa gli scongiuri ma è sicuramente una delle favorite per la vittoria di questa edizione di “Ballando con le Stelle”. che prenderà il via su Raiuno sabato 28 settembre. Dopo la partecipazione a “Il cantante mascherato” e “Tale e Quale Show”, Bianca Guaccero è pronta a cimentarsi in una nuova avventura televisiva. Visti i suoi trascorsi come ballerina a “Detto Fatto” ma anche al Festival di Sanremo, il pubblico non vede l’ora di vederla nei panni di ballerina.

“Ballando con le Stelle 2024”, intervista a Bianca Guaccero

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. In merito a questa esperienza, Bianca ha dichiarato:

“E’ davvero incredibile essere qui, è come stare sulle montagne russe. C’è l’adrenalina ma anche la paura e tanta curiosità per quello che mi verrà detto. E’ un campo nuovo per me in cui mi sto misurando per la prima volta, un salto nel vuoto”.

C’è la gara, la competizione ma c’è anche una giuria che avrà il compito di valutare le varie esibizioni. Bianca ci ha rivelato qual è il suo rapporto con le critiche:

“Di carattere non sono molto competitiva, sono una persona che ama fare spettacolo e ama intrattenere ma non ho la gara nel sangue. Forse questo è un minus, un ostacolo, ancora non lo so però la vera sfida che sto portando avanti è quella con me stessa. Non sono una persona agguerrita, che si strappa i capelli se non vince. Per carità poi magari da sabato può cambiare tutto”.

L’annuncio della partecipazione di Bianca a Ballando con le Stelle è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei fan. Un’ondata di affetto che Bianca non si aspettava:

“Da una parte sono davvero lusingata e onorata di questa benevolenza, di questo amore, non me lo aspetto mai, non do mai nulla per scontato. Spesso piango quando leggo i messaggi che mi arrivano”.

Indubbiamente, Bianca è una delle favorite per la vittoria. A tal proposito, ha ammesso:

“Questo mi mette ansia da prestazione. E’ qualcosa di positivo da un lato perché è una mozione di stima ma dall’altra ti mette in condizione di dover dare di più. Sono una persona che sta imparando a ballare, quindi siate magnanimi se avrò una defaillance”. Bianca Guaccero torna in tv dopo un periodo difficile.

Lo scorso novembre, il suo programma “Liberi tutti” è stato cancellato dopo sole tre puntate per i bassi ascolti. Per Bianca però Ballando non è un’occasione di riscatto:

“La vivo come un’occasione per imparare una disciplina e anche per farmi conoscere. Milly ha detto delle cose vere perché grazie a questa esperienza mi sto facendo conoscere, stanno emergendo dei lati di me che il pubblico non conosce. Questo programma ti porta a raccontarti e sto facendo outing su tante cose personali di cui ho molto pudore. Quando però hai la possibilità di parlarne è come se tutto passasse”.

Parlando della figlia Alice, dice: “Mia figlia mi conosce molto bene, forse anche più di me. Visto che sa benissimo che non amo sbagliare e a fare brutte figure mi dice ormai in loop “Mamma anche se sbagli non succede niente”.