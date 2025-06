Bianca Balti è tornata ospite nell’ultima puntata di Belve di Francesca Fagnani. Una intervista in cui la top model italiane si è messa, ancora una volta, a nudo raccontando gli ultimi anni della sua vita: dalla malattia all’amore per il fidanzato.

Bianca Balti a Belve: “quando ho scoperto la malattia alcuni brand si sono tolti”

L’intervista di Bianca Balti a Belve entra subito nel vivo con la top model che con un sorriso ipnotico commenta: “Mi ha incastrata di nuovo!“. Francesca Fagnani parte con la prima domanda “cosa le piace del successo?” con la modella che replica “di poter passare dei messaggi di forza, soprattutto nell’ultimo anno che è stato molto duro“. L’ultimo anno non è stato affatto facile per la Balti che ha dovuto combattere contro il cancro; una terribile malattia scoperta durante dei controlli che l’ha cambiato sicuramente la vita privata, ma anche professionale. “Alcuni brand si sono un pò tolti quando ho scoperto la malattia, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che ero malata non venivano a chiedermi altre occupazioni per cui ho voluto far vedere che c’ero” – ha raccontato la Balti.

Poi la modella entra nei dettagli: “è stato un anno molto duro. Quando ho scoperto di essere malata, ho continuato a mostrarmi attiva, presente. Alcuni brand si sono un po’ sfilati, ma ora capisco che forse è stato anche per rispetto, ma tutto è cambiato dopo Sanremo“. Una cosa è certa, anche nella malattia la Balti è riuscita a trovare un lato positivo: ” più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero“.

Bianca Balti regina del mondo se chiedete a me https://t.co/K6VhXKKIeV — CharlieFaSurf (@Magic_Charly) June 3, 2025

Bianca Balti a Belve parla del fidanzato: “ha il pene migliore al mondo”

Simpatica ed ironica, Bianca Balti durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani si è mostrata ancora una volta nel pieno della sua naturalezza parlando anche del mondo della moda e di alcune colleghe. Senza fare nomi, la top model italiana ha detto: ” alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame” e “per cui sono state disposte a bazzicare, a fare, pur di rimanere al top”.

Poi la Fagnani rimarca una sua vecchia dichiarazione: “Dio che mi allevi da questa forte attrazione verso il pene” – chiedendole “Dio l’ha ascoltata?”. La Balti scoppia a ridere e precisa: “Dio ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo. Scriverò un libro dal titolo ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro‘”.