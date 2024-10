Questa sera durante la quarta puntata di Tale e Quale Show 2024, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno, Biagio Izzo e Massimo Bagnato imitano Al Bano e Romina. Ecco l’esibizione andata in onda quesa sera.

Tra i concorrenti che si sono esibiti questa sera c’è da notare l’esibizione di Biagio Izzo e Massimo Bagnato che imitano Al Bano e Romina, cantando dal vivo. La base parte, Biagio Izzo la ferma subito perché non vede gli scalini ed ha paura di scapicollare a terra. Dopo l’esibizione Cristiano Malgioglio commenta dicendo: “Romina era meglio non guardarla e non sentirla cantare. Al Bano? Non lo so“. Questa esibizione non fa rimpiangere le imitazioni di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli degli sorsi anni.

Tale e Quale Show 2024: i concorrenti del programma di Rai1

Ricordiamo che tutti i concorrenti settimana dopo settimana cantano come sempre rigorosamente dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

I protagonisti in gara in questa edizione di Tale e Quale Show 2024 sono: Justin Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani e Massimo Bagnato. Nell’arco del loro percorso all’interno del format di Rai Uno, i protagonisti sono seguiti dagli ormai storici tutor dello show: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

