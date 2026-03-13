Pechino Express 2026 è pronto a partire con una nuova edizione che si preannuncia scoppiettante. Costantino della Gherardesca, in questa edizione sarà accompagnato da tre inviati d’eccezione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Le coppie in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian, Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la coppia degli Spassusi formata da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Pechino Express 2026: intervista a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, benvenuti su SuperGuida TV. Siete concorrenti di Pechino Express: che esperienza è stata e cosa avete scoperto l’uno dell’altro?

Biagio Izzo: “È stata un’esperienza meravigliosa, straordinaria. È una di quelle esperienze che ti capitano una sola volta nella vita… io la rifarei subito. Ho avuto un compagno straordinario, anche se un po’ pigro: non è cambiato per niente, anzi forse è pure peggiorato! Però ho sopperito io alle sue mancanze e alla fine ci siamo compensati a vicenda”.

Francesco Paolantoni: “È stata un’esperienza molto bella. Più che una scoperta, è stata una conferma: stiamo molto bene insieme, possiamo viaggiare e convivere insieme. Dormivamo nello stesso letto… anzi, non nello stesso letto: nello stesso giaciglio, proprio sulla stessa paglia, nella stessa stalla! Quella è stata una grande conferma. Ci siamo divertiti molto, anche se abbiamo faticato parecchio”.

Biagio Izzo: “Siamo partiti con l’idea di divertirci, al di là di come sarebbe potuta andare. Non siamo partiti per vincere, non ci abbiamo mai pensato davvero”.

Francesco Paolantoni: “Però siamo stati molto forti… anche se non posso dire se abbiamo vinto oppure no”.

Biagio Izzo: “Non lo puoi dire”

Francesco Paolantoni: “No, ho detto che non lo posso dire… ho detto che non lo posso dire se abbiamo vinto o meno!”

Non posso non chiedervi di Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo. Cosa gli avete detto? E vi aspettiamo all’Ariston?

Francesco Paolantoni: “Gli abbiamo detto che è l’unica cosa che poteva fare, l’unica mossa per salvare Sanremo che ormai stava un po’ traballando. L’unica soluzione era mettere Stefano De Martino alla conduzione”.

Biagio Izzo: “Noi gli abbiamo dato tutto il nostro supporto: lo aiuteremo e lo sosterremo”.

Francesco Paolantoni: “Sì, ci vedrete a Sanremo… fuori dall’Ariston sicuramente! Dentro non lo so. Io vorrei mettere una bancarella. Mi piacerebbe molto, gliel’ho già detto a Stefano!”

Da concorrenti a possibili inviati di Pechino Express… vi piacerebbe?

Francesco Paolantoni: “Io l’inviato lo farei. Il concorrente non lo rifarei, ma l’inviato mi piacerebbe molto”.

Biagio Izzo: “Mamma mia! Io ormai conosco già la situazione… però sì, sarebbe molto bello”.

Il video dell’intervista: