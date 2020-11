Stefano Bettarini dopo la squalifica per bestemmia dal Grande Fratello Vip 2020 si sfoga sui social. L’ex calciatore a distanza di poche ora dall’uscita dalla porta rossa del reality show di Canale 5 punta il dito contro la grande macchina del GF VIP. Ecco le sue parole.

Stefano Bettarini contro il GF VIP: “espulso per una parolaccia”

Non sono trascorse nemmeno 24 ore dalla squalifica di Stefano Bettarini dal Grande Fratello Vip 2020, ma la polemica non si placa. A rilanciarla è stato proprio l’ex marito di Simona Ventura che ha scagliato un vero e proprio attacco al reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Bettarini su Instagram ha scritto un lunghissimo post “giustificandosi” per la sua uscita al GF VIP. “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un pò eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani” – scrive l’ex calciatore che precisa – “espulso per una “parolaccia”.

Non solo, l’ex inviato de L’Isola dei Famosi prosegue il suo sfogo dicendo: “non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai“. Ma non finisce qui visto che il Betta spiega il significato della parola incriminata che gli costata la squalifica dal reality show di Canale 5.

Stefano Bettarini, lo sfogo su Instagram dopo il GF VIP 2020

“Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile” – scrive Stefano Bettarini che aggiunge – “più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione“.

Infine l’attacco diretto al GF VIP: “trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share”.

E voi cosa ne pensate? Davvero Bettarini è stato solo un “burattino” nelle mani del Grande Fratello Vip per attirare pubblico, consensi e dissensi?