Benji & Fede, per presentare il nuovo singolo dal titolo “Anni d’oro”, hanno pensato di portarci in giro per Milano a bordo di un’automobile. Se uno dei due, Fede, si mette alla guida, l’altro, Benji, gli fa da navigatore.

Benji & Fede presentano “Anni d’oro”

Anche se la regola dice di non distrarre il conducente alla guida, noi qualche domanda dovevamo pur farla. Iniziamo così, dopo aver ascoltato il brano a farci raccontare il singolo:

“Dal testo si capisce che ogni età, che tu sia adulto o adolescente può essere la tua età degli anni d’oro. È un inno a godere dei momenti. Anche il video è dedicato alla spensieratezza. Il pezzo abbiamo iniziato a lavorare questa estate. abbiamo lavorato sul brano, sulle voci, sulle chitarre. Lo abbiamo adattato al nostro stile, ci rappresenta molto, soprattutto a questo mento della nostra vita e della nostra carriera. É una canzone che seguo un po’ lo stile del nostro disco, pensata un po’ per i live”. – Raccontano Benji & Fede durante il tour in auto per Milano.

Lo slittamento dei Live

In merito allo slittamento delle date dei concerti live, i due cantanti raccontano: “Dispiace cambiare i programmi, sia per noi che per i fan. È stata una decisione pensata per dare qualcosa di migliore al pubblico. Volevamo dare diverse novità che non siamo però riusciti a progettare. Abbiamo penato al bene maggiore, che era quello di spostare le date. Questa scelta ci ha dato nuova energia e uno show che sia preparato apposta per l’occasione”.

Su cosa mostreranno sul palco durante i concerti hanno le idee chiare: “Vogliamo portare qualcosa di nuovo alle persone, anche questo ha influito sulla nostra decisione. Settembre ci sarà sicuramente nuova musica che vogliamo portare. Quest’anno poi ci sarà l’anniversario dei dieci anni dal nostro primo album, e anche in quel caso ci saranno delle novità. Il disco sarà reinterpretato. Abbiamo messo i pro e i contro su una bilancia. Abbiamo molto a cuore le persone, nonostante la nostra scelta”.

La crescita musicale

“Siamo cresciuti noi, siamo cambiati, ci siamo evoluti, e lo stesso lo ha fatto il nostro pubblico. Cerchiamo di fare il nostro meglio sia per esser fedeli a noi stessi e alla nostra musica, sia per il nostro pubblico. Abbiamo tantissimo a cuore i fan anche se siamo dispiaciuti di questa scelta. Bisogna mettere in conto che ci sono scelte che vanno prese. Questa canzone potrà piacere alle persone e potrà far vedere alle persone che stiamo facendo qualcosa di nuovo per loro. La canzone non l’abbiamo fatta sentire a molti, quelli che l’anno ascoltata hanno detto che piace”.

Festival di Sanremo e cover

In merito a Sanremo Benji & Fede dicono: “A Sanremo avevamo presentato un ventaglio di brani, questa non era un pezzo pensato per il festival. Saliremo su quel palco quando saremo pronti, dopo il percorso di crescita che stiamo facendo”

Sulla opportunità di reinterpretare una cover ci dicono: “Rifare una cover? Ogni tanto balena in testa l’idea, dovremmo trovare la canzone giusta che ci rappresenta al meglio. Chissà forse in futuro”.