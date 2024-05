Benji & Fede, il duo più amato d’Italia, ha annunciato il ritorno insieme. Proprio così, il duo musicale che ha battuto ogni record in soli 5 anni di attività musicale, è pronto a riunirsi per una serie di sorprese. La prima di tutte riguarda un concerto – evento in programma il prossimo autunno a Milano!

Benji & Fede, il concerto: dove e quando

I fan di Benji & Fede sono in visibilio! Il duo musicale più amato d’Italia ha annunciato il suo ritorno dal vivo. A distanza di tre anni dal concerto d’addio andato in scena nella magica cornice dell’Arena di Verona, il duo ha sorpreso tutti annunciato a sorpresa un nuovo evento live in programma il prossimo autunno a Milano. Proprio così: Benji & Fede tornano insieme per un concerto – evento in programma il prossimo 16 novembre 2024 presso l’Unipol Forum (Assago -Mi) di Milano. Un concerto che si preannuncia imperdibile per tutti i fan, visto che il duo musicale ripercorrerà dal vivo tutti i successi che hanno caratterizzato il loro percorso musicale.

Il concerto è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili in vendita da giovedì 30 Maggio alle 14.00 Info e prevendite : www.vivoconcerti.com

I numeri di Benji & Fede

Il ritorno di Benji & Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, farà felici i tantissimi fan del duo musicale che dal 2015 al 2020 ha battuto ogni record. 5 album all’attivo, “20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la versione limited edition e “Good vibes”, 5 numeri 1, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 milione di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti. Non solo, due libri all’attivo, ma anche un successo strepitoso con la super hit “Dove e quando” con cui hanno fatto cantare e ballare tutti durante l’estate 2019 conquistando anche la numero uno della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Questi sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione. Adesso è arrivato il momento di tornare insieme per battere tanti nuovi record!