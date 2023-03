Tutto pronto per il gran finale di Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della quarta ed ultima puntata in onda venerdì 31 marzo 2023.

Benedetta Primavera stasera, gli ospiti della quarta ed ultima puntata di venerdì 31 marzo 2023

Venerdì 31 marzo 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la quarta ed ultima puntata di “Benedetta Primavera“, il varietà condotto da Loretta Goggi in prima serata su Rai1. Accanto alla celebra showgirl ed imitatrice ci saranno ancora una volta il duo Luca e Paolo. Per il gran finale tantissimi gli ospiti che la Goggi ha voluto sul palcoscenico al suo fianco; a cominciare dall’amico e collega Carlo Conti con cui condivide l’avventura di Tale e Quale Show. E ancora: Romina Power e il duo musicale pop di Paola e Chiara tornate al successo dopo 10 anni al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Furore”.

Tra gli ospiti del gran finale anche due grandi attori del mondo del cinema e della fiction: Serena Rossi e Simone Montedoro. Non mancano poi due fuoriclasse della comicità come Lucia Ocone e Sergio Friscia. Ma le sorprese non finiscono qui, visto che per il duetto impossibile ci sarà Antonino che duetterà con l’indimenticabile Mango. Da non perdere anche il duetto tra Loretta Goggi e la sorella Daniela Goggi. Infine non mancherà l’ironia di Luca e Paolo.

Benedetta Primavera, il ritorno di Loretta Goggi su Rai1

Il ritorno di Loretta Goggi con “Benedetta Primavera” su Rai1 è stato molto apprezzato dal pubblico. La showgirl ed imitatrice, indiscussa icona della televisione italiana, ha accettato la sfida di mamma Rai portando in video un varietà – show tra passato e presente, tra malinconia e serenità. Un viaggio originale nel mondo dello spettacolo tra ieri e oggi che per alcuni critici è stato giudicato un flop, ma che invece ha riunito sul piccolo schermo alcuni dei personaggi più bravi dello spettacolo italiano.

Ricordiamo che il programma, “Benedetta Primavera”, è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine scritto da Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La direzione artistica è curata da Laccio, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione musicale dal maestro Valeriano Chiaravalle. Produttore esecutivo M. Rossella Arcidiacono. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.