Loretta Goggi, regina indiscussa della Giuria di Tale e Quale Show torna in prima serata su Rai1 con uno show tutto suo, che si chiama “Benedetta Primavera”. E già da un po’ di tempo che circola in tv il promo del “One Woman Show” delle Goggi. Il protagonista è Mariotto, lo stilista di origini venezuelane che è parte del cast fisso di Ballando Con le Stelle. In realtà non è il vero Mariotto, ma la Goggi che lo imita! Scopriamo qualche dettaglio in più sullo show: ospiti e quando in tv.

Loretta Goggi torna in prima serata su Rai1 con uno show che si chiama “Benedetta Primavera”

Nel promo, un ironico Guillermo Mariotto con la sua parlata particolare, con la paletta di “Ballando con le stelle” alla mano, annuncia con un certo cipiglio l’arrivo su Raiuno del nuovo show di Loretta Goggi, “Benedetta primavera”. Non si tratta, ovviamente, del vero Mariotto, ma proprio della mitica Loretta, per l’occasione tornata a uno dei suoi più grandi talenti: l’imitazione.

Benedetta Primavera con Loretta Goggi in prima serata su Rai1: quando in tv

La Goggi sarà la star assoluta dello spettacolo che dovrebbe avere una emissione di 4 prime serate. Al via venerdì 10 marzo 2023 la prima puntata per poi proseguire i venerdì successivi per un totale di 4 puntate.

Chi saranno gli ospiti presenti a Benedetta Primavera?

Nello show di Loretta Goggi saranno presenti i seguenti ospiti:

Pierpaolo Spollon,

Diana Del Bufalo

Simone Montedoro.

Come anticipa Blogo, gli ospiti saranno protagonisti di duetti speciali: ma non ci saranno solo duetti con artisti presenti in studio, ma anche con personaggi che non ci sono più e che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Lo faranno usando la tecnologia, un po’ come è successo con l’esibizione dei Pooh a Sanremo che cantando “Uomini Soli”, è stato inserito anche la parte in cui c’era Stefano D’Orazio che è venuto a mancare anni fa.

In pratica, agli occhi dei telespettatori l’artista – vivente o non – sembrerà affiancare fisicamente l’ospite, che in realtà avrà registrato la sua esibizione in separata sede.

Lo show è prodotto dalla società Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, Francesca Canetta e Carlo Bergamo. Nel cast fisso, presente per tutte le 4 serate – ognuno dei quali dovrebbe avere un tema diverso – potrebbero essere presenti: Lucia Ocone e Michela Giraud.

Appuntamento quindi con Benedetta Primavera il prossimo 10 marzo 2023 in prima serata su Rai1.