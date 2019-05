Benedetta Mazza e Dani Osvaldo sono stati a lungo fidanzati. L’ex Professoressa de L’Eredità era follemente innamorata del calciatore e per lui decise addirittura di lasciare l’Italia e andare a vivere in Argentina. In Sudamerica, però, la Mazza capì che i due non erano fatti per stare insieme, come ha raccontato ai nostri microfoni. Di recente la Mazza è tornata sull’argomento ed ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù.

Benedetta Mazza e Dani Osvaldo, i motivi della rottura

Nell’intervista rilasciata al settimanale, Benedetta Mazza parla della sua storia con Dani Osvaldo, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle. Come riportato da DiPiù, la Mazza voleva creare una famiglia con il calciatore, ma lui aveva altre idee per la testa. Il virgolettato apparso sul settimanale non è stato approvato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha smentito tutto attraverso i social.

Anche ai nostri microfoni, Benedetta Mazza non si è mai schierata contro Dani Osvaldo, anzi, ha sempre ricordato con grande affetto quella storia d’amore. Queste le sue dichiarazioni a SuperGuidaTv:

È stata una storia che ho vissuto con grande entusiasmo. Rifarei tutte le mie scelte. Non è stato facile partire, ma penso sia stato giusto. Sono contenta di essermi vissuta una storia che è stata un sogno.

Benedetta Mazza e Dani Osvaldo sono rimasti amici?

Nella casa del Grande Fratello, Benedetta Mazza confessò ai suoi coinquilini che tra lei e Dani Osvaldo era rimasta una bella amicizia. La loro rottura, infatti, non fu brusca, entrambi capirono che non erano fatti per stare insieme.

Oggi Benedetta Mazza continua la sua carriera di modella, presentatrice e attrice, mentre Dani Osvaldo, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, è uno dei favoriti per la vittoria di Ballando con le Stelle. L’ex calciatore ha conquistato tutti i giudici, in modo particolare Selvaggia Lucarelli. Riuscirà Osvaldo a spuntarla su tutti gli altri concorrenti?