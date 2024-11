Il programma Belve torna in tv con una nuova attesissima edizione. Il seguitissimo format di interviste con al centro domande pungenti, ideato e condotto magistralmente all’amatissima Francesca Fagnani, torna in ad occupare la prima serata del martedì. La prima puntata andrà infatti in onda martedì 19 novembre 2024.

Belve 2024 con Francesca Fagnani su Rai 2: quando in tv la prima puntata

“Che belva si sente?”, è ormai diventata la domanda simbolo del programma, che negli anni ha conquistato sempre più spazio nel palinsesto tv, passando da NOVE a Rai2, dalla seconda serata alla prima. Seguitissimo anche sui social, il format è un vero e proprio successo mediatico, diventato ormai un cult delle serate degli italiani.

Francesca Fagnani è dunque pronta a tornare con la nuova edizione del suo programma simbolo. La giornalista, senza fare sconti a nessuno, si confronterà, con tre ospiti per ogni singola puntata. Come sempre tra gli ospiti si alternano personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, dello sport e non solo, che tra domande dirette e spesso pungenti della conduttrice, sono pronti ad accomodarsi sullo sgabello più infuocato della tv italiana.

Andrea Giambruno non sarà ospite della prima puntata

L’edizione che partirà il prossimo 19 novembre sarà caratterizzata da ben cinque imperdibili puntate. Nelle ultime settimane aveva destato clamore la notizia che tra gli ospiti della prima puntata ci sarebbe stato Andrea Giambruno, ex compagno della premier italiana Giorgia Meloni nonché padre di sua figlia.

Comici a rotazione in arrivo a Belve

Francesca Fagnani, intervistata dal Corriere della Sera chiarisce che: “Io mi sono limitata a invitarlo, la trattativa è interna a Mediaset, stanno dialogando, è Mediaset che deve firmargli la liberatoria. È una loro risorsa, ma un’azienda importante come Mediaset che crede nella libertà della circolazione delle idee non credo farà problemi. In caso contrario mi meraviglierei. Non ci sarebbe motivo”.

La conduttrice ha anche aggiunto che”: “Oltre alle interviste, in ogni puntata spazio a nomi della comicità italiana a rotazione. Non mancherà poi la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve”