Questa sera, martedì 3 dicembre 2024, torna con la terza puntata su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la terza puntata di stagione che andrà in onda stasera.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti del 3 dicembre

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della terza puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siedano sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani, questa settimana saranno: l’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis, l’attore Fabio Volo e l’ex concorrente di Ballando con le stelle Sonia Bruganelli.

Conosciamo gli ospiti

Elisabetta Canalis storica velina di “Striscia la notizia” e poi volto ricorrente dei palinsesti Mediaset, più volte è stata protagoniste delle cronache rosa. Dalla relazione con Christian Vieri alla love story con George Clooney, fino al matrimonio con il chirurgo Brian Perri, che l’ha resa madre di Skyler Eva.

Fabio Volo emerso sul finire degli anni ’90 con “Le iene”, ha spaziato dal cinema a conduttore radiofonico, da sceneggiatore a scrittore. Dal 2011 al 2021 ha fatto coppia con l’islandese Jóhanna Hauksdóttir, dalla quale ha avuto due figli, Sebastian e Gabriel.

Sonia Bruganelli, ex opinionista del “Grande Fratello”, poi concorrente di “Ballando con le stelle”. Ex moglie di Paolo Bonolis, oggi la Bruganelli ha al suo fianco il compagno Angelo Madonia, il ballerino che proprio la scorsa settimana è stato allontanato dal programma condotto da Milly Carlucci.

Comici a Belve

Non solo interviste a Belve, durante la puntata, come anticipato da Francesca Fagnani, nell’intervistata al Corriere della Sera: “Oltre alle interviste, in ogni puntata spazio a nomi della comicità italiana a rotazione. Non mancherà poi la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve”.