Dopo la pausa della scorsa settimana per dare spazio all’Eurovision, questa sera, martedì 20 maggio 2025, torna su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Questa settimana saranno ben quattro gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la puntata di stagione che andrà in onda questa sera. Vediamo chi sono.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 20 maggio 2025

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siederanno sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Raz Degan, Michele Morrone, Floriana Secondi e Benedetta Rossi.

Conosciamo meglio gli ospiti