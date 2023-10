Francesca Fagnani torna su Rai2 con una nuova puntata di Belve, il programma di interviste campione d’ascolti del piccolo schermo. Tanti nuovi personaggi pronti a mettersi a nudo rispondendo alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Scopriamo tutti gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, martedì 17 ottobre 2023

Belve, gli ospiti di stasera: martedì 17 ottobre 2023

Martedì 17 ottobre 2023, dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di Belve, il programma di interviste presentato da Francesca Fagnani su Rai2. Dopo il successo delle precedenti puntate premiate dagli ascolti tv, la conduttrice e giornalista è pronta ad incuriosire i telespettatori con nuovi pungenti e ironici faccia a faccia con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, cinema, sport e tv. Grandi ospiti che accettano la sfida di Belve: raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Tra gli ospiti della puntata di stasera, martedì 17 ottobre 2023, ci sono: Antonio Conte, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Spazio poi all’intervista di Ivana Spagna, la cantante di Easy Lady e la modella e attrice Eva Riccobono.

Belve, l’intervista di Antonio Conte

Tra le interviste di Belve 2023 più attese di stasera, martedì 17 ottobre 2023, c’è sicuramente quella ad Antonio Conte. L’allenatore ed ex calciatore ha parlato della sua vita professionale soffermandosi sulla Nazionale Italiana di Calcio, sul rapporto con Roberto Mancini e Mourinho. In particolare ha rivelato l’addio più sofferto della sua carriera: quello alla Juventus dopo la vittoria di tre scudetti: “l’addio di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… decisi poi di andare via”. Non solo, sulla possibilità di tornare in panchina ha confessato di non escludere la squadra del Napoli: “sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”.

Non solo interviste durante la puntata di Belve. Spazio anche alla comicità di Vincenzo De Lucia nelle vesti della cartomante, al momento stand-up con Carmine Del Grosso e l’incursione del giornalista Dario Fabbri.

L’appuntamento con Belve è il martedì in prima serata su Rai2.