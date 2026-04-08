E tu che belva ti senti? Francesca Fagnani è tornata a ruggire e graffiare con “Belve”, il format senza filtri e senza veli che mette a nudo ogni settimana nuovi ospiti dal mondo dello spettacolo.

“Belve” ora è disponibile anche su Disney+

Quest’anno la Fagnani sottoporrà alle sue interviste taglienti tanti altri esponenti della tv, del costume e della cronaca che non potranno sottrarsi alle domande, per l’appunto,

graffianti e senza sconti.

Ma c’è un’importante novità: da quest’anno vengono mandati in onda anche i provini di Belve. Si tratta di persone comuni che siederanno sullo sgabello per sottoporsi alle interviste di Francesca Fagnani, che non saranno più docili di quelle ai vip.

Eppure la novità più grande è un’altra: “Belve” da ora è disponibile anche su Disney+ per poter recuperare tutte le interviste e tutte le puntate della nuova edizione e delle precedenti 6.

Questo risultato è il frutto dello storico accordo tra Rai e Disney che consente agli abbonati di Disney+ di godere del meglio del catalogo on demand della tv di Stato, a partire proprio da “Belve”, disponibile in piattaforma dall’8 aprile.

Oltre al programma condotto da Francesca Fagnani, anche “The Floor – Ne rimarrà solo uno”, l’avvincente game show che quest’anno sarà condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato, sarà disponibile in streaming per gli abbonati Disney+ dal giorno successivo alla messa in onda in tv.

Rai e Disney Plus: altri titoli a catalogo prossimamente

Il catalogo verrà poi ulteriormente impreziosito ampliando l’offerta di contenuti locali di alta qualità con una selezione di imperdibili titoli, come le amate fiction “Braccialetti rossi”, “Mina Settembre”, “L’amica geniale”, “Un passo dal cielo” e “Màkari”, oltre al docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale “Il Collegio”. Tutti questi titoli di primissima fascia saranno raccolti prossimamente in una collezione dedicata su Disney+.