Torna l’appuntamento con “Belve 2026“, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. Ecco gli ospiti al centro delle interviste di stasera, martedì 14 aprile 2026.

Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 14 aprile

Stasera, martedì 14 aprile 2026, dalle ore 21.20 va in onda la seconda puntata della nuova stagione di “Belve 2026“, su Rai2. Nuove interviste per Francesca Fagnani a protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca pronti, ogni settimana, a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico.

Ospiti di stasera, 14 aprile 2026 di Belve: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Ricordiamo che il programma è visibile in prime time su Rai2, ma anche on demand su Raiplay e Disney+. Dopo le interviste della puntata da non perdere la sigla di chiusura con tutti i “fuori onda” degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Carlo Conti a Belve 2026: “Nicola Savino è il mio erede, non De Martino”

Tra le interviste più attese della puntata di stasera di Belve 2026 c’è sicuramente quella di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo 2026 ha risposto ad una domanda della Fagnani su un suo papabile erede. “Non lo so… vedo Stefano De Martino partito fortissimo” – replica Conti che poi confessa di sentire più vicino e affine a lui Nicola Savino. Proprio sul passaggio di staffetta a Stefano De Martino, conduttore di Sanremo 2027, ha precisato il motivo di quel gesto in diretta mondiale: «volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne. E poi era anche un gesto di affetto».

Non solo, su un possibile ritorno di Amadeus in Rai, Conti ha precisato: «Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è». Infine il conduttore ha parlato anche della battuta lanciata da un disturbatore televisivo su una sua presunta bisessualità: «ho solo un’idea fissa in testa, ero malato di dongiovannite. Avevo due fidanzatine contemporaneamente».

Questo e tanto altro nella prima puntata di Belve 2026 in onda il martedì in prima serata su Rai2.