Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani, approda in prima serata su Rai2. Cinque anni dopo il debutto su Nove, il talk show sbarca in prima serata con nuove puntate. Una promozione guadagnata sul campo grazie anche al successo che le interviste della giornalista ottengono sui social media. Scopriamo insieme quando in tv.

Belve di Francesca Fagnani, sbarca in prima serata su Rai2: quando in tv

A partire da martedì 21 febbraio in prima serata su Rai2 sbarca il talk show Belve, con la giornalista Francesca Fagnani, amatissima anche dai social. Durante il suo programma – finora andato in onda in seconda serata – il popolo di Twitter apprezza particolarmente le interviste della giornalista che pone domande mai banali e anzi, con il suo modo di fare mette a proprio agio il vip di turno, portandolo a dire molte cose anche piuttosto intime.

Francesca Fagnani dopo Sanremo sbarca in prima serata con Belve su Rai2

Reduce dalla partecipazione come co-conduttrice alla seconda serata del Festival di Sanremo, Francesca Fagnani approda dunque in prima serata con il talk che conduce dal 2018. Le prime edizioni sono andate in onda su Nove. Martedì 21 febbraio la giornalista intervisterà tre ospiti a cui porrà domande irriverenti o scomode, come spesso accade.

Belve, in prima serata su Rai2: prima ospite Anna Oxa

La prima ospite della prima puntata di Belve, che siederà sullo sgabello di fronte alla Fagnani è la cantante Anna Oxa, reduce dall’ultimo Sanremo dove ha presentato il brano “Sali“, piazzatosi al 26° posto. La Oxa, come è noto, durante il Festival di Sanremo non ha rilasciato interviste né dichiarazioni, prove blindatissime e tutto molto riservato. Quindi sarà una vera scoperta ascoltare le domande della giornalista – che di solito sono molto sagaci e pungenti – e le risposte dell’artista. Come già saprete, il programma è registrato e pare che l’intervista sia già stata realizzata e si preannuncia piuttosto “infuocata”.

Belve in prima serata su Rai 2: il promo con Fagnani e Fiorello

Per il lancio di Belve in prima serata dal martedì 21 febbraio su Rai 2 è stato realizzato un promo molto divertente con protagonisti: la Fagnani e il simpaticissimo Fiorello nei panni di “Franco Fagnano”. Sono previste quattro o cinque puntate, ma scommettiamo che se gli ascolti premieranno la Fagnani, come già accade in seconda serata, le puntate potrebbero anche aumentare.

Appuntamento quindi con Belve che approda in prima serata, da Martedì 21 febbraio in prime time su Rai2.