Tutto pronto per il ritorno di “Belve 2026“, il il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Scopriamo insieme tutti gli ospiti protagonisti delle interviste di stasera, martedì 7 aprile 2026.

Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 7 aprile

Stasera, martedì 7 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di “Belve 2026“, su Rai2. Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ogni settimana al centro dello studio protagonisti del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e dell’attualità si raccontano senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine pubblica.

Ospiti della prima puntata della nuova edizione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma pronte a rivelarsi e raccontarsi senza filtri nelle interviste realizzate da Francesca Fagnani.

Amanda Lear a Belve 2026 parla degli uomini della sua vita: da Dalì a David Bowie

Tra le interviste più attese della nuova stagione di Belve 2026 c’è quella realizzata da Francesca Fagnani ad Amanda Lear. La cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella francese si è raccontata a cuore aperto rivelando retroscena e dettagli sulla vita privata e sentimentale. In particolare la Lear ha parlato della relazione con Salvador Dalí, ma anche di quella con David Bowie. “Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente” – ha confessato la conduttrice che è stata per tantissimi anni la musa del bizzarro pittore e scultore spagnolo. Un rapporto a tre visto che il pittore era sposato con Gala, ma proprio la Lear ha precisato: “Salvador Dalì è rimasto sempre sposato con Gala. Avrebbe dovuto essere gelosa. Invece mi disse: mio marito ha bisogno di te e mi accolse in casa come una figlia. Lei lo voleva compiacere“.

Non solo, Amanda Lear è stata legata sentimentalmente anche a David Bowie di cui ha confessato: “non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia. Un giorno mi viene a trovare Angie, la moglie di Bowie, e mi dice tu vai con mio marito, tranquilla, è ok. Non era gelosa, erano una coppia aperta“.

Questo e tanto altro nella prima puntata di Belve 2026 in onda il martedì in prima serata su Rai2.