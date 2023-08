Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete, a quanto pare sarà l’ex ballerino, ormai sempre più lanciatissimo conduttore tv Stefano De Martino il primo ospite della nuova edizione di Belve, il programma che andrà in onda nuovamente in prima serata durante la prossima stagione tv di Rai 2.

Belve 2023, Stefano De Martino primo ospite di Francesca Fagnani

La notizia sull’arrivo di Stefano De Martino come primo ospite della nuova stagione di Belve, che torna in autunno come annunciato dai palinsesti tv ha iniziato a circolare nel pomeriggio di oggi.

Il conduttore di Stasera Tutto è possibile e di Bar Stella, due programmi di successo che vanno in onda su proprio su Rai2, si siederà sullo scomodo sgabello nello studio di Belve per rispondere alle domande della giornalista e conduttrice Francesca Fagnani.

Stefano De Martino parlerà di Belen Rodriguez a Belve?

Al centro dell’intervista non mancherà sicuramente il capitolo che riguarderà la situazione sentimentale dell’ex ballerino lanciato dal programma Amici di Maria De Filippi, che lo vede protagonista del gossip dell’estate insieme alla ormai, come citano i settimanali di gossip, ex moglie Belen Rodriguez.

Cosa racconterà Stefano De Martino sulla vicenda? Quali domande formulerà Francesca Fagnani al conduttore di Rai due? Per sapere cosa si diranno i due non ci resta che attendere l’inizio della nuova stagione di Belve.

Belve torna su Rai Due il 26 settembre con Stefano De Martino

Belve è stato un vero è proprio successo di pubblico durante la prima stagione su Rai2 in prima serata, al punto che la Rai aveva deciso di raddoppiarne l’appuntamento settimanale per la seconda edizione.

L’attesa per la nuova edizione di Belve è fino al 26 settembre, data in cui tornerà in onda la nuova stagione della trasmissione condotta da Francesca Fagnani in prima serata su Rai Due e che vedrà protagonista di un’intervista esclusiva Stefano De Martino.