C’è grande attesa per la nuova stagione di Belve 2023, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, la giornalista è pronta a stupire i telespettatori con un parterre di ospiti che si preannuncia davvero esplosivo. Ecco i primi nomi trapelati e le indiscrezioni.

Belve 2023, quando inizia e i primi ospiti

Da martedì 26 settembre 2023 in prima serata su Rai2 torna Belve, il programma di interviste faccia a faccia di donne e qualche uomo, disposti a mettersi a nudo alle domande di Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice ha in serbo un poker di ospiti destinati a far discutere per la puntata del debutto. A cominciare da Stefano De Martino che ha confermato la sua presenza nel programma di interviste: “sarò il primo ospite, anche perché vado gratis e ammortizzo i costi“. Quale occasione migliore per indagare sulla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez che recentemente ha quasi confermato la laison con il nuovo fidanzato.

Oltre a Stefano De Martino, voci di corridoio parlano della presenza anche di Belen Rodriguez naturalmente in una puntata differente. Un colpaccio messo a segno dalla Fagnani che potrebbe far chiarezza su quanto successo tra una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti annunciati anche Raoul Bova, ma non è dato sapere se sarà presente nella prima puntata o in una delle successive.

Belve, tra gli ospiti dell’edizione 2023 anche Fabrizio Corona ed Emanuele Filiberto

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti annunciati della nuova edizione di Belve 2023 sono spuntati anche i nomi di due personaggi molto noti. Il primo è quello di Emanuele Filiberto il cui nome era anche trapelato come opinionista del nuovo Grande Fratello. Il membro della Casa Savoia dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle nel 2009 si è fatto notare anche come conduttore della prima edizione di “Pechino Express”.

Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà anche Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi torna in tv pronto a rispondere alle domande pungenti della Fagnani che sicuramente verteranno dai problemi giudiziari alle controverse relazioni amorose con Belen Rodriguez, Nina Moric fino alla proposta di matrimonio a Giacomo Urtis. In merito alla nuova stagione la Fagnani dalle pagine di Ansa ha anticipato: “il programma resterà lo stesso, ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi. Il faro per me resta sempre il titolo, non basta essere famosi, bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Mi studio la storia delle persone e poi a pelle decido. Tutti gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale“.

L’appuntamento con Belve 2023 è da martedì 26 settembre in prima serata su Rai2.