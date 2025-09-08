Tutto pronto per il ritorno della nuova edizione di BellaMa’ 2025 – 2026, il talent di parola presentato da Pierluigi Diaco. Scopriamo quando inizia in tv, le novità e le anticipazioni della nuova stagione su Rai2!

BellaMa’ 2025 2026, quando inizia su Rai2?

Al via da lunedì 8 settembre dalle ore 15.30 su Rai 2 la nuova stagione di BellaMa’, ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Il “talent di parola” che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra loro torna nel pomeriggio di Rai2, ma non cambia format. 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Generazione Z (18 – 25 anni) e Boomer (oltre i 55 anni) intervistano gli ospiti, animano i talk sull’attualità e si confrontano tra reel e gare di ballo e canto. Non mancano però delle novità nella quarta stagione del fortunato varietà televisivo a cominciare dalla presenza dell’ex presidente della Camera, Luciano Violante. Tutti i venerdì, infatti, farà una lezione di educazione civica, coinvolgendo i ragazzi della Generazione Z e i boomer presenti in studio.

Il programma BellaMa’ gioca infatti sull’incontro generazionale di ragazzi e adulti, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate, a sfidarsi a colpi di reel, gare di ballo, canto e ad animare i talk sull’attualità. Ma non finisce qui, visto che sono state annunciate diverse novità nella nuova edizione.

BellaMa’ 2025 – 2026: conduttore, cast e novità della quarta edizione

Tra le novità della quarta edizione di BellaMa’ anche la rubrica “Tutti sono abili” affidata a Fabrizio Bracconeri che, due volte al mese girerà l’Italia per raccontare storie virtuose di inclusione. E ancora la rubrica “Tutti cantano in dialetto” con Manuela Villa che andrà alla ricerca delle canzoni dialettali più popolari, su e giù per la penisola. Non solo novità, visto che BellaMa torna anche con le seguitissime rubriche che hanno riscosso un grande successo nelle precedenti edizioni. Tra queste “BellaTv” con Roberta Capua, “Tutti cantano le emozioni” con Marco Morandi e Gino Castaldo, “La lezione di…” con Salvo Sottile. E ancora: “Dove si trova Dio” con Don Walter Insero, “La posta stellare” di Valeria Marini, “Tutti cantano…” con Rita Forte, “Tutti dedicano una canzone” con Memo Remigi e Rita Forte, “Canta con me” con Manuela Villa, “Musicarelli”, “Tutti in pista” con Tommaso Stanzani e Rosa Sorrentino.

L’appuntamento con BellaMa’ 2025 e 2026 è nel pomeriggio di Rai2.