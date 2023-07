Belen Rodriguez dice addio a Mediaset. La showgirl argentina infatti non farà parte né della prossima edizione di ‘Tú sí que vales’ né de ‘Le Iene‘, dove sarà sostituita alla conduzione dalla giornalista Veronica Gentili. L’ufficialità è arrivata un giorno dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset attraverso un comunicato pubblicato da Belen in una storia sul suo profilo instagram. Vediamo insieme cosa ha scritto e chi ha ringraziato.

Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset: “Ringrazio Berlusconi e Maria De Filippi. Spero sia un arrivederci”

Belen Rodriguez il prossimo anno non condurrà nessun programma Mediaset. A comunicarlo è stata la modella e conduttrice che ha spiegato come la sua strada si separi, dopo tanti anni di collaborazione, da quella della tv del Biscione. Belen nel suo messaggio ha voluto ringraziare chi ha creduto in lei: in primis Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, che l’ha voluta con sé in diversi suoi programmi. Questa la storia dell’argentina:

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”.

Belen spera in un ritorno

Molti conduttori hanno deciso di cambiare emittente, dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, anche Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai. Belen però non dice definitamente addio a Mediaset: nella parte finale della sua storia, apre al futuro e a suo un possibile ritorno:

“Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”.