Questa sera, domenica 1 febbraio 2026, Belen Rodriguez, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, ha avuto modo di parlare della sua carriera e delle tre donne che l’hanno aiutata a crescere ad evolvere. Belen ha dunque parlato di Maria De Filippi sottolineando che è una donna molto intelligente da cui ha imparato molto e che è una persona su cui si può contare quando si ha bisogno. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez a Che tempo che fa: le belle parole su Maria De Filippi

Parlando della sua carriera e delle persone che l’hanno positivamente influenzata e fatta crescere professionalmente, Belen Rodriguez a Che tempo che fa ha speso belle parole per Maria De Filippi. Alla domanda di Fabio Fazio: “Devi molto in particolare a tre donne della tua carriera. Hai detto di Maria De Filippi, per esempio, che è impossibile non imparare…”, Belen ha sottolineato in primis: “Lei ha una mente incredibile. Ed è quello che ho imparato, a pensare in modo costruttivo. E’ molto intelligente davvero.. Molto una psicologa, Maria. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro. Mi evolvevo mentre parlavo con lei”.

“Ogni volta che parlavo con Maria mi evolvevo”. – Belen Rodriguez a #CTCF pic.twitter.com/4atJShu1c7 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 1, 2026

Belen ha specificato che: “E’ importante imparare le cose, delle cose. Sempre imparare, non fermarsi mai” aggiungendo che Maria quando uno ha bisogno c’è sempre.

Successivamente la showgirl, conduttrice ed influencer ha poi parlato di Simona Ventura definendola: “una mamma televisiva”.

Sia Maria De Filippi che Simona Ventura, ma anche Mara Venier sono state per le “tre donne importantissime lavorativamente e umanamente parlando della mia vita. Nel bene e nel male perché poi 15 anni di carriera insomma per me davvero gli italiani sono ormai come una grande famiglia perché mi hanno accompagnato.”

"Gli italiani sono come una grande famiglia" Belén Rodríguez a #CTCF pic.twitter.com/63ltFp6deQ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 1, 2026

Belen a Sanremo per la quarta volta

Belen Rodriguez a Sanremo 2026 canterà? Sarà presente nella serata delle cover, ma non si è ben capito se canterà o meno. Belen ha solo sottolineato la notizia ufficiale, lasciandosi scappare, forse, che non canterà … . Oppure no? Se non canterà su cosa verterà il duetto? La vedremo ballare?

"La cosa ufficiale che è uscita e che possiamo dire è che ci sarò nella serata delle cover"

"Ma io volevo quella che non si può dire!" 😂 Belén Rodríguez a #CTCF sulla sua partecipazione nella serata delle Cover a Sanremo pic.twitter.com/sGK3TOplLr — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 1, 2026

Fazio ha poi avuto moto di riepilogare i tre Festival della canzone italiana a cui ha preso parte Belen e si è parlato nuovamente della famosa “farfallina”. Con molta autoironia la Rodriguiez ha detto che dovrà inventarsi qualcosa di nuovo perché dopo le gravidanze la “farfallina” si è un po’ allargata … !