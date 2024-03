Belén Rodriguez a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione sta facendo il giro del web. Dopo un periodo complicato sia dal punto di vista personale che professionale, la bella showgirl argentina potrebbe presto tornare in tv e in una delle trasmissioni di maggior successo degli ultimi anni.

Per il momento si tratta solo di un rumor, ma vista la fonte più che autorevole da cui proviene, è altamente probabile che sia la verità. Ecco cosa sappiamo a riguardo per il momento.

Belén Rodriguez a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione (autorevole)

Dopo l’addio a Mediaset e a programmi di punta come Le Iene e Tù sì que vales, Belén Rodriguez potrebbe tornare in Rai. E’ questo almeno, l’ultimo, clamoroso scoop lanciato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, subito supportato dalla collega Deianira Marzano.

In realtà la trattativa è segretissima ma, si sa, qualcosa fra gli addetti ai lavori trapela sempre. Molto probabilmente dunque, l’ex moglie di Stefano De Martino sarà fra i concorrenti del noto dancing show del Sabato sera di Rai Uno, sicuramente condotto, ancora una volta, da Milly Carlucci.

Dunque Belén, se ciò fosse confermato, tornerebbe a partecipare ad un reality 16 anni dopo L’Isola dei Famosi, che rappresentò per lei il trampolino di lancio per la carriera in tv.

Belen fra gossip e depressione

La nuova esperienza a Ballando con le Stelle potrebbe rappresentare per l’argentina l’occasione giusta per lasciarsi definitivamente alle spalle un brutto periodo. Negli ultimi tempi la showgirl ha attraversato una crisi depressiva, detto addio all’ultimo compagno e lasciato la tv, fatta eccezione per qualche ospitata, come ad esempio quella a Domenica In, dove è stata ospitata dalla padrona di casa Mara Venier.

La Rodriguez ne ha approfittato per stare più vicina ai suoi figli e anche l’amore, stando alle ultime foto pubblicate da qualche giornale, sarebbe di nuovo dietro l’angolo. Manca solo il ritorno in grande stile sul piccolo schermo, ma per quello, a quanto pare, dobbiamo solo aspettare che cominci la nuova edizione di Ballando con le Stelle.