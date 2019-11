Belén in versione “aiutante” per un concorrente di Tu sì que vales 2019. Scala al centro dello studio, la conduttrice affianca così Gaggy Yatarov, mentre il diretto interessato mostra i non pochi muscoli in bella vista. Insomma, un’esibizione di calisthenics – così è chiamato questo tipo di esercizi a corpo libero – che accontenta proprio tutti, tanto il pubblico tv maschile quanto quello femminile. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’esibizione, tratta dalla quarta puntata di stasera, sabato 9 novembre.