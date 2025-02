Dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo, arriva sulla Rai ‘Belcanto‘ una nuova fiction con al centro la musica. Scopriamo insieme chi fa parte del cast, qual è la trama e quando andrà in onda in tv.

Belcanto, il melodramma è più vivo che mai: la trama e quando andrà in onda

Tutto pronto per Belcanto. La nuova fiction racconta una storia di libertà, di donne che vogliono emanciparsi e arrivano a superare i loro limiti, con la musica come filo conduttore di ogni loro azione. Il termine Belcanto significa appunto un canto con un’intonazione perfetta, purezza di timbro vocale, capacità espressive sia ritmiche che interpretative. La prima puntata di Belcanto andrà in onda lunedì 24 febbraio 2025 in prima serata su Rai1.

Ma qual è la trama? La fiction è ambientata a metà ‘800 e ruota intorno a tre donne, Maria e le sue due figlie Antonia e Carolina. Le tre scappano da Napoli per fuggire da Iginio, marito violento di Maria. Il loro sogno è quello di calcare i palcoscenici dei grandi teatri di Milano ma nel mondo dell’Opera dovranno far fronte a inganni, tradimenti e passioni travolgenti.

Nel capoluogo lombardo poi vengono ospitate da Domenico che ha taverna frequentata dai soldati austriaci. L’uomo offre loro alloggio a patto che lavorino per lui servendo ai tavoli e cantando.Maria, segnata da un segreto che nasconde alle figlie, spinge la primogenita Antonia verso il successo anche se Carolina sembra più talentuosa.

Numero puntate e cast

In totale saranno quattro le prime serate di Belcanto, per la regia di Carmine Elia. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Lucky Red con Umedia, in collaborazione con Ufunds e in partecipazione con Newen Connect. La fiction è stata girata tra Campania, Lazio e Lombardia.

Nel cast troviamo Vittoria Puccini (che interpreta Maria) e anche molti volti di Mare Fuori, da Carmine Recano (Domenico) a Giacomo Giorgio, passando per Vincenzo Ferrera e Serena De Ferrari. E ancora ci sono Caterina Ferioli (Antonia), Adriana Savarese (Caterina), Andrea Bosca, Andrea Verticchio, Nicolò Pasetti e Antonio Gerardi (Iginio, il marito di Maria).

Belcanto, anticipazioni di lunedì 24 febbraio

Quali sono le anticipazioni della prima puntata di Belcanto? Ci saranno due episodi, ognuno porta il nome di arie famose.

“La regina della notte”. Siamo a Napoli. Maria e le sue due figlie, Carolina e Antonia, si guadagnano da vivere come truffatrici insieme al padre Iginio Cuoio. Quando l’uomo scopre che Antonia ha fatto un provino di canto per il teatro di Milano, punisce la figlia e la moglie. Ma Carolina vuole aiutare Antonia e salvare madre ed è pronta a tutto, anche a perdere il suo grande amore, Saverio.

“Ave Maria” Maria, Antonia e Carolina riescono a scappare e si dirigono verso Milano grazie al passaggio offerto da Domenico Bernasca, proprietario della locanda “La mano di ferro”. Una volta in città, scoprono che Antonia ha perso il ruolo per il quale aveva fatto il provino e chiedono aiuto a Domenico che offre vitto e alloggio nella sua taverna in cambio del loro lavoro.

Maria, intanto, va dal famoso maestro di canto Crescenzi e dal tenore Giacomo Lotti. Carolina invece si reca da uno scrivano, il giovane intellettuale Enrico De Marchi, per farsi scrivere una lettera da mandare a Saverio.