È in arrivo su Real Time un nuovo programma intitolato “Bed and Breakfast“. Non si conosce ancora la data della prima puntata, ma il programma dovrebbe andare in onda entro il 2019. Presumibilmente dunque la messa in onda della prima puntata è prevista per l’inizio della nuova stagione televisiva, ovvero tra settembre e dicembre.

Bed and Breakfast, il nuovo programma di Real Time

Bed and Breakfast nasce dall’esperienza di “Cortesie per gli ospiti“, reality show in onda su Real Time dal 2005. In questo programma i tre conduttori devono giudicare la serata offerta dai due concorrenti ai propri ospiti. Ognuno dei tre conduttori giudica un elemento: l’arredamento della casa, il modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti ed infine le portate offerte agli ospiti.

La linea narrativa di Bed and Breakfast sarà simile, ma al centro ci sarà un vero e proprio B&B. I casting per scegliere i concorrenti di questo nuovo programma sono già iniziati. La prima puntata è prevista entro la fine dell’anno corrente.

Bed and Breakfast, i giurati d’eccezione

Come in “Cortesie per gli ospiti“, anche in Bed and Breakfast ci saranno tre giurati d’eccezione.

Michela Andreozzi: nata a Roma il 4 luglio 1969. È attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica. Ha lavorato giovanissima con Boncompagni nel cast di Domenica In e Non è la Rai. Insieme a Francesca Zanni ha creato il duo comico Gretel & Gretel, protagonista in molti show televisivi quali Zelig o Quelli che il calcio. Da attrice ha recitato sia in televisive con La squadra, Il commissario Manara e Distretto di Polizia, sia al cinema con Basilicata coast to coast.

Lorenzo Biagiarelli: nato a Cremona. È un famoso food blogger, nonché compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli. La sua passione per la cucina e per i viaggi è diventata un vero e proprio lavoro. Attraverso il suo blog racconta tutte le varie esperienze culinarie, passando in rassegna tutte le cucine senza distinzioni etniche. Egli, infatti, afferma: “cucinare piatti di terre lontane abbatte il muro dell’angolo cottura e ti mette davanti tutti gli orizzonti del mondo”.

Max Viola: è un architetto romano ed ha già figurato accanto in alcuni programmi di Real Time come Shopping Night Home Edition insieme a Paolo Marella.