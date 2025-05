Come vi avevamo anticipato la troupe di Beautiful è tornata a girare in Italia. Alcuni volti storici della soap americana sono giunti nei giorni scorsi in Campania, per girare le nuove puntate italiane che avranno come sfondo Napoli e Capri. Oltre a Brooke, Ridge ed Eric, le trame italiane vedranno anche il ritorno di Jack Wagner e una guest star d’eccezione. Valeria Marini si unirà infatti alle star internazionali nelle puntate italiane Beautiful.

Ritorno sul set per Valeria Marini, la soubrette guest star in Beautiful

La carriera di Valeria Marini ha sempre oscillato tra cinema e televisione, anche se ultimamente la celebre showgirl sarda sembrava aver messo da parte la recitazione per dedicarsi prevalentemente al mondo televisivo. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2024, quando l’abbiamo vista nel film Il magico mondo di Willie.

Più recentemente la Marini ha preso parte al talent show di Carlo Conti “Ne vedremo delle belle“.

In occasione della trasferta italiana di Beautiful, ha ricevuto l’invito a unirsi al cast. Valeria Marini sarà quindi la nuova guest star italiana che apparirà nelle puntate della soap a stelle e strisce girate tra Napoli e Capri. Già altri nomi celebri dello spettacolo e della musica avevano arricchito le precedenti trasferte nel nostro Paese, e tra questi ricordiamo Andrea Bocelli che ha recitato al fianco di Ridge Forrester e Brooke Logan nelle puntate girate a Roma.

La carriera di Valeria Marini è costellata di collaborazioni con nomi illustri del cinema, del calibro di Alberto Sordi e Sofia Coppola, e la showgirl ha sempre saputo dimostrare una straordinaria versatilità come artista. La sua partecipazione a Beautiful – dove interpreterà sé stessa – rappresenta l’ennesima dimostrazione del suo talento, e un passo importante nel percorso professionale della star.

Quando vedremo le puntate italiane Beautiful?

C’è molta curiosità nei fans della soap opera americana sulle trame che vedranno impegnati i protagonisti di Beautiful a Napoli e a Capri. Tuttavia ci sarà ancora un po’ da aspettare per vederle sui nostri teleschermi.

Mentre i telespettatori statunitensi potranno vedere le scene italiane già a luglio, i fans italiani dovranno attendere fino al 2026, a causa del divario temporale tra le puntate americane e quelle italiane. Possiamo però anticiparvi che – ancora una volta – le puntate italiane si riveleranno determinanti nella trama della soap. Le scene che si stanno girando proprio in questi giorni tra Piazza Municipio, Via Chiaia e Castel Nuovo a Napoli, e tra i Faraglioni di Capri promettono di regalarci un mix di intrighi, passione e suspence. I protagonisti scelti per il set italiano sono alcuni tra i volti storici della soap: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester), e Jack Wagner (Nick Marone). Curiosi di scoprire come si inserirà il personaggio di Valeria Marini in tutto questo? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.