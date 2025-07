Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 5 all’11 luglio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Eric, che non mostrerà grandi segni di miglioramento neppure dopo l’intervento. Le sue condizioni di salute faranno accendere molti sensi di colpa in Ridge.

Trame settimanali Beautiful: Ridge in preda ai sensi di colpa

Ridge è oppresso da profondi sensi di colpa, convinto di avere una responsabilità diretta nella condizione del padre. In qualità di titolare della procura sanitaria di Eric, si è trovato costretto a prendere decisioni fondamentali riguardo ai trattamenti da seguire. Sulle sue decisioni hanno pesato molto le forti pressioni di Donna, ma anche quelle di Steffy e di Brooke.

In passato, Eric aveva espresso chiaramente la sua volontà di non essere mantenuto in vita tramite misure artificiali. Tuttavia, alla luce di alcuni segnali di reazione da parte del patriarca dei Forrester, Finn ha deciso di intraprendere un trattamento sperimentale, l’unica opzione di recupero rimasta, sebbene il risultato sia incerto. All’interno dell’ospedale, la famiglia oscilla tra la speranza di un miglioramento e la paura di un possibile peggioramento della situazione.

Anticipazioni Beautiful all’11 luglio: il peso dell’eredità di Eric

Alla Forrester Creations, Luna e R.J. riflettono sull’eredità lasciata da Eric, sottolineando l’enorme impatto che il suo genio ha avuto nel mondo della moda. Nel frattempo, Zende esprime le sue riserve nei confronti di Ridge, accusandolo di aver esitato troppo nel permettere a Finn di prendere l’iniziativa. Tuttavia, R.J. si schiera a favore del padre, cercando di difenderne le scelte. Nonostante le tensioni evidenti, tutti i membri della famiglia si sforzano di mantenersi uniti e sostenersi a vicenda.

Tornato in ufficio, Ridge propone a R.J. di lavorare insieme per completare la collezione lasciata incompiuta da Eric, considerandola una testimonianza del suo talento artistico. In ospedale intanto Brooke si dedica alle cure di Eric, pregando perché si compia il miracolo.

Beautiful, spoiler settimanali

Dopo l’intervento, Eric si trova in una situazione critica. La famiglia si riunisce intorno a lui, e Ridge trova conforto nella presenza di R.J., il quale lo rassicura sulla scelta presa. Nel frattempo, Zende, profondamente colpito dalla malattia del nonno, esprime il desiderio di completare l’ultima collezione. Tuttavia, Ridge sottolinea che sarà R.J. a farsi carico di questo compito. Tale decisione alimenta la rivalità tra i due cugini.

Nonostante Zende affermi di possedere l’esperienza necessaria per portare a termine la collezione, Ridge rimane fermo sulle sue posizioni, ribadendo la propria decisione. Questo scontro mette in evidenza le tensioni familiari e le aspirazioni individuali, creando un’atmosfera di conflitto latente tra i membri della famiglia.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Brooke e Hope si scambiano parole di sostegno, ricordando l’importanza che ha avuto Eric nelle loro vite. Mentre Hope si mostra fiduciosa in un possibile recupero, Brooke teme il peggio.

Alla Forrester intanto, Carter e Luna riflettono sull’enorme vuoto che finirebbe per lasciare nell’azienda l’assenza di Eric. Luna ipotizza che il desiderio di Zende di completare la collezione dello stilista sia un modo per dimostrare il suo valore rispetto a R.J.

Ridge decide di trovare un ruolo anche a Zende, ma chiarisce che sarà R.J. ad avere la priorità.