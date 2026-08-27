Fans di Beautiful siete pronti a un nuovo ciclo di puntate ricche di colpi di scena? La saga dei Forrester è pronta a regalarci nuovi episodi che promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo nel daytime di Canale 5. Al centro delle trame la tresca tra Hope e Carter: i due vengono sopresi da Brooke. Scopriamo insieme cosa accadrà nella settimana dal 29 agosto al 4 settembre.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate al 4 settembre)

Brooke sorprende Carter e Hope nell’ufficio stilisti mentre si baciano con passione, parzialmente svestiti. Sconvolta, chiede loro spiegazioni e i due confessano di provare una forte attrazione reciproca.

Subito dopo Hope implora la madre di non dire nulla a nessuno, soprattutto a Ridge, per avere il tempo di capire come affrontare la situazione senza scatenare pettegolezzi all’interno dell’azienda.

Brooke chiede a Carter anche del suo legame con Katie, ma l’avvocato la rassicura dicendole che tra di loro c’è ormai solo un rapporto di amicizia.

Beautiful – Trame settimanali al 4 settembre

La situazione potrebbe però sfuggire presto di mano a Hope, Brooke e Carter. Steffy infatti, irrompe a sorpresa nell’ufficio stilisti proprio mentre i tre sono immersi nella conversazione.

Per evitare che la figlia di Ridge possa intuire la tresca segreta, Brooke sposta abilmente l’attenzione della ragazza, dicendole che in realtà discutevano il piano di espansione dell’azienda elaborato dall’avvocato. Steffy sembra crederci e Hope, Brokke e Carter possono tirare un sospiro di sollievo: pericolo scampato, almeno per il momento.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Nel frattempo Ridge condivide un momento molto intimo con Taylor. I due si trovano nell’ufficio dell’amministratore delegato, e Forrester esorta la ex a non lasciare Los Angeles.

La donna non può fare a meno di ringraziarlo per esserle rimasto accanto in un momento davvero delicato e difficile della sua vita, poi lo rassicura sulle sue condizioni di salute, dicendgli che gli ultimi controlli cardiaci fatti con la dottoressa Grace Buckingham hanno dato esito positivo, e che questo è un ottimo segno: significa che la terapia alternativa per la sindrome del cuore spezzato funziona e sta dando ottimi risultati.

La dottoressa Hayes si mostra di nuovo ottimista e pronta a guardare al futuro con grande fiducia.