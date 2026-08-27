Dai social alla tv: Geopop arriva sul NOVE con quattro speciali che raccontano quattro tragedie che hanno scosso il mondo. Un debutto televisivo per Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop, che dopo aver conquistato i follower prova ora ad arrivare a milioni di spettatori. Scopriamo insieme di cosa parlano i quattro speciali e quando andranno in onda in tv.

Geopop arriva in tv: quando in tv ‘Cosa accadde l’11 settembre’

“GEOPOP RACCONTA” è il titolo del format con cui Andrea Moccia è pronto a raccontare in tv, con il suo linguaggio chiaro e coinvolgente, quattro tragedie che hanno segnato un’epoca. Ma quando andrà in onda?

Si parte l’8 settembre 2026 con “GEOPOP RACCONTA: COSA ACCADDE L’11 SETTEMBRE” che sarà disponibile in prima serata sul Nove e in anteprima streaming su Discovery+. Come spiegato nel comunicato, durante gli speciali ci saranno analisi scientifica, immagini, dati e testimonianze. Un racconto che va oltre la cronaca, per capire cosa è successo davvero, perché nessuno è riuscito a impedirlo e quali lezioni possiamo ancora imparare oggi.

La puntata è dedicata all’attentato terroristico che accadde 25 anni anni fa e colpì le Torri Gemelle, ricostruendo minuto per minuto quella mattina. Andrea Moccia guida lo spettatore attraverso le immagini girate dai cittadini il secondo impatto e la dinamica fisica che portò al crollo dei due grattacieli. L’episodio spiega come erano costruite le Torri, perché migliaia di persone rimasero intrappolate, cosa accadde all’acciaio sotto carico e calore, e perché anche la Torre 7 cedette ore dopo.

Gli altri tre speciali

La settimana successiva sarà la volta dell’esplosione del reattore di Chernobyl.

“GEOPOP RACCONTA: PERCHÉ ESPLOSE CHERNOBYL”

Un viaggio dentro il reattore RBMK per capire come una catena di errori e difetti di progettazione portò all’incidente nucleare più grave della storia. L’episodio spiega in modo chiaro come funziona una centrale, cos’è la fissione, cosa significa “avvelenamento da xeno” e perché le barre di controllo, negli ultimi istanti, invece di frenare la reazione la accelerarono. La ricostruzione scientifica si intreccia alle conseguenze biologiche delle radiazioni: il danno al DNA, la vulnerabilità del midollo osseo, la differenza tra contaminazione e attivazione.

Poi sarà la volta di “GEOPOP RACCONTA: COSA SUCCESSE A FUKUSHIMA”

L’episodio ricostruisce la giornata dell’11 marzo 2011, quando il terremoto più potente mai registrato in Giappone generò uno tsunami capace di superare le difese della centrale di Fukushima. Il racconto alterna testimonianze e spiegazione scientifica: come nasce uno tsunami, perché può viaggiare a 800 km/h, cosa significa “run‑up” e perché l’onda ha allagato i generatori di emergenza.

Il programma chiarisce le differenze fondamentali con Chernobyl: a Fukushima il nocciolo non è mai stato esposto, il contenimento ha retto e la radioattività rilasciata è stata circa il 10% di quella del 1986.

Ultimo episodio sul naufragio del Titanic: “GEOPOP RACCONTA: PERCHÉ AFFONDÒ IL TITANIC”

Il naufragio del Titanic non è una storia di un singolo errore, ma di una catena di concause che, sommate, hanno portato alla tragedia più iconica della storia navale.L’episodio apre la nave come un modello ingegneristico: dalle paratie stagne ai motori a vapore, dai materiali dell’epoca ai limiti tecnologici del 1912. Andrea Moccia mostra come la collisione con l’iceberg abbia messo alla prova ogni elemento del progetto, evidenziando fragilità che oggi conosciamo bene ma che allora erano invisibili.

Un focus speciale è dedicato alla fisica degli iceberg, montagne di ghiaccio di cui emerge solo il 10%, e al motivo per cui la parte sommersa, larga e irregolare, ha squarciato lo scafo sotto la linea di galleggiamento. Un episodio che smonta miti, corregge leggende e restituisce la complessità reale di uno dei naufragi più studiati della storia.

“GEOPOP RACCONTA” è prodotto da Geopop per Warner Bros. Discovery. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 9. Le puntate saranno disponibili in anteprima su discovery+ a rilascio settimanale.