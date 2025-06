Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Ridge Forrester. Il figlio di Eric sarà costretto a prendere una decisione davvero difficile: suo padre starà per morire e lui dovrà scegliere se rispettare le sue ultime volontà e farlo staccare dal respiratore, oppure tentare la terapia innovativa proposta da Finn. Il tempo stringe e Ridge dovrà decidere in fretta. Quale sarà la sua decisione finale? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Beautiful: Eric sta morendo

Il malessere accusato da Eric nel corso dei festeggiamenti – che lo ha costretto a un ricovero in ospedale – si dimostra essere molto più serio di quanto molti familiari immaginassero. Il patriarca di casa Forrester è in terapia intensiva, tenuto in vita da un respiratore, e Ridge è costretto a prendere la decisione più difficile della sua vita.

Nella sua mente risuonano le parole del padre, che lo aveva invitato a evitare di tenerlo in vita per forza con terapie invasive, ma anche quelle di Finn, che gli ha recentemente parlato di una terapia innovativa che potrebbe salvare Eric. Mentre il medico lo spinge a prendere una decisione, lui si chiede quante siano davvero le possibilità offerte dalla nuova cura e non se la sente di infliggere al padre ulteriori e inutili sofferenze.

Alla fine Ridge prende la sua decisione, e ordina a Finn di staccare il padre dal respiratore: Eric morirà?

Anticipazioni Beautiful al 4 luglio: la disperazione dei familiari

Nel frattempo in ospedale tutti sono sconvolti e angosciati. Nessuno, tranne Donna, era a conoscenza delle sue reali condizioni di salute. Mentre R.J. attende notizie con Luna., Steffy supplica suo padre di ripensarci, sostenendo che il nonno non avrebbe voluto dire addio alla vita se avesse saputo che esisteva una terapia che avrebbe potuto salvarlo.

Ridge però sembra irremovibile, e seppur pervaso dal dolore invita sua figlia a concentrarsi sul ricordo di quella serata allegra trascorsa tutti insieme.

Anche R.J. ricorda con profondo rimpianto la serata d’addio organizzata dal nonno, e nella sua mente tornano le immagini di Eric sereno e felice fino al momento in cui – parlando con Ridge – era crollato a terra improvvisamente.

Ridge ci ripensa nelle prossime puntate Beautiful

Il destino di Eric sembra ormai segnato, dopo che il figlio ha dato l’autorizzazione a staccarlo dal respiratore, ma proprio mentre Finn esegue le ultime volontà dell’uomo, quest’ultimo da un breve e debole cenno di vita.

Si tratta solo di un movimento quasi impercettibile (Eric cerca di riaprire gli occhi), che tuttavia spinge Ridge a tornare sulla sua decisione. Lo stilista è ancora incerto e devastato, ma certo non può permettere che il padre muoia dopo quel piccolo movimento. Ridge acconsente all’intervento, e Finn fa preparare in fretta la sala operatoria.

Beautiful, spoiler settimanali: R.J. ricorda il nonno

Intanto alla Forrester Luna e Poppy spronano R.J. a parlare del nonno, e il ragazzo non può che evidenziare la grande bontà d’animo dell’anziano parente, dicendo che è sempre stato pronto ad aiutare tutti e ripensando a tutto ciò che il vecchio ha fatto per lui.

Oggi R.J. non sarebbe certo lì se non fosse stato per Eric, che ha voluto dargli la possibilità di dimostrare il suo talento e gli ha insegnato tutto sul mondo della moda.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Thorne e Bridget arrivano in ospedale e – appena saputo che Eric sta per essere operato – lei si offre per assistere Finn durante l’intervento. Nel frattempo Thorne rimprovera Ridge per avergli tenute nascoste le reali condizioni del padre, e per aver in un primo momento preso la decisione di staccarlo dalle macchine, ma lo stilista risponde dicendo che quelle erano state le volontà di Eric.

Intanto in sala operatoria l’intervento va avanti, e un’emorragia prima e un arresto cardiaco poi, rischiano di vanificare quell’ultimo tentativo. Tuttavia la forza di volontà di Eric e l’abilità dello staff medico riescono a portare a termine l’operazione e stabilizzare il paziente, che però è ancora in condizioni critiche.

Fuori dalla stanza Thorne, Brooke, Steffy e Ridge attendono notizie, e quest’ultimo è dilaniato anche dalla difficile scelta fatta. Finn e Bridget escono dalla sala operatoria e comunicano ai familiari che l’intervento è finito, ma che deve ancora essere mantenuto in vita dai macchinari. Mentre tutti aspettano che Eric si risvegli, quest’ultimo fa un sogno strano e riceve la visita di una persona che non vedeva da moltissimo tempo.