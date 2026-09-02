Fans di Beautiful siete pronti a scoprirwe cosa ci riserva la saga dei Forrester nella settimana dal 5 all’11 settembre? Continuate a leggere per scoprire le trame settimanali delle puntate in onda nel daytime di Canale 5.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate all’11 settembre)

Hope è scioccata e mortificata dopo essere stata licenziata all’improvviso da Steffy. La figlia di Ridge ha assistito a una scena che non sembrava lasciare dubbi e – convinta che la giovane Logan abbia di nuovo superato i limiti con suo marito Finn – la licenzia e comunica di voler chiudere la linea “Hope for the Future“.

Ma come siamo arrivati a questo? Facciamo un passo indietro e scopriamo che Steffy ha sorpreso Hope addosso a Finn con indosso soltanto la lingerie della collezione “Bedroom”. La figlia di Brooke ha cercato invano di spiegarle che si è trattato di un malinteso: stava provando alcuni capi della collezione per lavoro quando Finn è entrato all’improvviso in ufficio. Colta di sorpresa, ha perso l’equilibrio ed è finita addosso a lui proprio mentre Steffy entrava nella stanza.

Steffy non vuol sentire ragioni, e accusa l’altra di mantenere un comportamento ossessivo nei confronti di suo marito. Le conseguenze sono inevitabili: la figlia di Ridge licenzia Hope e chiude la linea “Hope for the Future”. Ordina così a Hope di lasciare immediatamente gli uffici della Forrester Creations, sotto lo sguardo incredulo dei colleghi.

Beautiful – Trame settimanali all’11 settembre

Mentre Katie non esita a credere alla versione di Hope, Taylor si schiera apertamente con sua figlia Steffy, sostenendo che ha fatto benissimo a cacciarla.

La posizione di Ridge si fa delicata in questa vicenda: da un lato c’è Brooke che gli fa pressioni perché annulli il licenziamento di sua figlia, dicendosi convinta che si sia davvero trattato di un malinteso, e dall’altra c’è Taylor, che lo sprona ad ammettere che il comportamento ossessivo di Hope nei confronti di Finn non possa più essere catalogato come un “malinteso”.

La delusione della Logan, quando si accorge che il compagno è prpenso a dare ragione alla ex, è fin troppo evidente.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Hope è distrutta dopo l’affronto subito da Steffy, e trova un po’ di conforto in Carter. La Logan evita però di rivelare all’abvvocato un dettaglio determinante, ovvero che stava provando la lingerie proprio per fare una sorpresa romantica a lui!

E mentre lui le promette il suo appoggio in quella cher ritiene una vera e propria ingiustizia, lei è costretta a tacergli questo particolare, poiché teme che rivelandolo potrebbe mettere in pericolo la loro relazione segreta e subire conseguenze anche sulla sua posizione professionale.

Nel frattempo a casa di Steffy, la giovane si sfoga con Finn e ammette di non riuscire a togliersi dalla mente lka scena a cui ha assistito. Il marito cerca di consolarla e rassicurarla, dicendole che ama solo lei e che il loro matrimonio è solido.