Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 25 al 31 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo il rapporto tra Taylor e Steffy, con la figlia che ignora la reale situazione di salute della madre, ma anche la decisione di Liam, che facendo un passo indietro chiede a Hope di dare una nuova possibilità alla loro relazione. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy preoccupata per Taylor

La “questione Taylor” rimane l’argomento principale alla Forrester Creations, e Ridge – parlando con Steffy – cerca di tranquillizzarla.

La ragazza sembra avere intuito che la madre le nasconde qualcosa, e appare preoccupata. Ridge, da parte sua, intende mantenere la promessa fatta alla ex e non rivelare ai figli i suoi problemi di salute, e invita la figlia a godersi ogni minuto con la madre senza farsi troppe domande.

Anche Steffy ha una promessa fatta a sé stessa da rispettare, ovvero quella di non interferire mai più nella vita dei genitori. Non riesce però a trattenersi dal chiedere al genitore se un giorno potrà tornare con Taylor.

Beautiful – Trame settimanali al 31 luglio

Brooke si reca a villa Forrester a trovare sua sorella, ma trova solo Eric. Il patriarca è preoccupato all’idea che il ritorno di Taylor possa averla turbata, ma Logan lo rassicura. Non solo si dice ormai sicura dei sentimenti che Ridge prova per lei, ma è anche pronta a instaurare un rapporto sereno con l’ex rivale per il bene di tutta la famiglia.

Non può però ignorare il pericolo rappresentato da Steffy: la figlia di Ridge si è gia intromessa più volte nel loro rapporto, e la donna teme che possa provarci di nuovo. I suoi sospetti diventano certezze quando torna alla Forrester Creations.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

È tempo di rimpianti per Liam. Il giovane Spencer ripensa con nostalgia alla sua storia con Hope, e alle mille vicissitudini che hanno attraversato insieme. Nella sua mente riaffiorano i ricordi legati alla perdita della piccola Beth, ma anche la gioia quando l’hanno ritrovata. Liam ripensa poi alle interferenze sentimentali, e si chiede se entrambi abbiano rinunciato troppo presto lla loro relazione.

Parla con la ex moglie e le propone di dare un’altra chance alla loro storia.

Hope è turbata, e pur ammettendo di provare un sentimento profondo per lui, è frenata dal timore di rivivere le sofferenze che hanno segnato il passato.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Steffy continua a chiedersi cosa preoccupi la madre, ignara del fatto che quest’ultima abbia appena ricevuto una diagnosi di sindrome da cuore spezzato. Pur non sapendo che le è stata diagnosticata una malattia rara, causata da un forte stress emorivo, Steffy capisce che Taylor ha bisogno di affetto e vicinanza, e cerca di starle vicino il più possibile.

Anche Risge non fa mancare la sua presenza alla ex, e il tempo che lui dedica a Taylor finisce per preoccupare Hope: nonostante la promessa fatta, Taylor sta cercando di riconquistare un posto nel cuore di Forrester? La preoccupazione è tanta, e Brooke finisce per confidarsi con Eric, che però la rassicura ricordandole che il figlio ha scelto lei.

Ridge intanto cerca di aiutare Taylor oranizzandole un incontro con Shandra, una guaritrice specializzata in chakra ed energia spirituale. Lei è scettica, ma accetta di incontrarla in nome della fiducia che ripone nell’ex-

Hope e Carter si scambiano un bacio in ufficio, e vengono quasi sorpresi da Steffy.