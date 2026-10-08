Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 10 al 16 ottobre nel daytime di Canale 5 assisteremo alle conseguenze del gesto di Carter e Hope, con Ridge che sarà impegnato a trovare un modo per rendere inefficace l’atto, e Brooke che non riuscirà a tenere lontani i itmori che il colpo di testa della figlia possa avere qualche ripercussione anche nella sua relazione con Forrester. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 10 al 16 ottobre)

Alla Forrester Creations, subito dopo l’inganno organizzato da Carter, quasi nessuno sa ancora cosa sia successo. Steffy, avvisata dal padre, si precipita allo chalet di Hope per affrontarla e chiedere spiegazioni.

Hope non si lascia intimidire e resta ferma sulle sue idee. Logan afferma che lei e Carter hanno agito per salvare l’azienda da una gestione che ritiene ormai fallimentare, in gran parte a causa delle decisioni di Steffy. Sottolinea anche di non aver mai cercato di sedurre il marito della Forrester: la lingerie che indossava era per Carter. Per questo, secondo Hope, il licenziamento è stato completamente ingiusto.

Beautiful, trame settimanali al 16 ottobre

Steffy resta ferma nella sua decisione e ricorda a Hope che il motivo del licenziamento era chiaro: il fallimento della linea “Hope for the Future”. Ancora una volta, le due si scontrano senza riuscire a capirsi.

Steffy dà a Hope tutta la colpa di ciò che è successo, accusandola di aver manipolato Carter fino a spingerlo a ribellarsi alla famiglia. Alla fine, le dice chiaramente che non metterà mai più piede alla Forrester Creations.

Ridge racconta a Taylor ciò che è accaduto. La donna resta molto sorpresa dal comportamento di Carter e, anche lei, pensa che Hope abbia avuto un ruolo importante nel tradimento.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Carter prosegue con il suo piano, depositando ufficialmente i documenti per la nuova struttura giuridica della società e, grazie alle firme ottenute con l’inganno, si nomina da solo manager della Forrester Creations. Eric, Ridge e Steffy restano senza parole quando capiscono l’entità della sua mossa. I tre si rivolgono allora a Justin Barber, chiedendogli di verificare se ci sia un modo per annullare l’operazione.

Carter e Hope sono certi di aver preso la decisione giusta. Carter racconta di essere intervenuto perché Ridge e Steffy hanno ignorato a lungo i suoi consigli, favorendo sempre i Forrester a discapito dei Logan. Hope, dal canto suo, vede in Carter l’occasione per rendere la Forrester Creations un’azienda più equa e, allo stesso tempo, più competitiva. Brooke scopre da Hope che Carter ha già depositato i documenti firmati con l’inganno e che ora è pronto a sfidare apertamente la famiglia Forrester. La notizia inquieta molto Brooke, che teme le conseguenze della loro scelta.

Ai piani alti, Zende, Will ed Electra si chiedono cosa stia succedendo. È chiaro che si sta svolgendo una riunione molto importante, al punto che nessuno può entrare negli uffici.

Brooke – pur capendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea – non riesce a giustificare il comportamento di Carter. Secondo lei, l’uomo ha tradito la fiducia che i Forrester avevano riposto in lui e le dispiace molto che sua figlia sia finita in una simile situazione.