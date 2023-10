Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Thomas Forrester e Hope Logan Spencer, che dopo quel “bacio clandestino” sotto i cieli di Roma non riusciranno a frenare la passione. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, un’attrazione pericolosa

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Liam non sarà affatto disposto a perdonare quel bacio scambiato tra la moglie e il rivale durante la trasferta italiana. Gli spoiler USA rivelano che Hope proverà a chiudere le cose con il fratellastro, in vista di una possibile riconciliazione con il marito. Peccato però che – una volta lasciato Thomas – Hope scoprirà che Liam non ha intenzione di perdonarle quel “bacio romano” con il rivale.

Rientrati negli States la giovane Logan e il figlio di Ridge si godranno il grande successo ottenuto dalla collezione Hope for the Future, e la loro gioia finirà per riavvicinarli pericolosamente. La figlia di Brooke e il fratellastro non tarderanno a riprendere da dove si erano interrotti, e la giovane Logan farà fatica a frenare la velocità con cui lo stilista vorrebbe procedere.

Thomas continuerà a dichiararle amore, ma Hope sarà pronta a chiarire che non prova per lui quel genere di sentimento, nonostante non possa negare una forte attrazione fisica. I due riprenderanno ad andare a letto insieme, e la cosa non piacerà affatto a Brooke e Ridge. L’autunno americano si preannuncia così particolarmente ricco di colpi di scena, che ci aiuteranno a capire se quello che prova Hope per Thomas sia solo un trasporto fisico oppure finirà per evolvere in amore.

Anticipazioni americane Beautiful, i timori di Brooke

Brooke scoprirà la figlia e il figliastro insieme e non tarderà a rimproverare Hope. La Logan dirà chiaro e tondo alla figlia che farebbe meglio a mettere fine a quel flirt pericoloso e rimettere insieme invece i cocci del suo matrimonio. Per permetterle di recuperare la relazione con Liam, Brooke suggerirà alla figlia di non divulgare quanto sia accaduto tra lei e Thomas, facendo credere a Liam che – dopo il bacio a Roma – non sia successo altro.

A sapere che Hope e Thomas sono amanti – oltre a loro tre – sarà Ridge Forrester, al quale Brooke rivelerà tutta la verità.