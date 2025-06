Cosa accadrà nelle puntate future di Beautiful? La soap a stelle e strisce è tornata a girare in Italia, e negli ultimi giorni di maggio parte del cast della serie tv americana è stato impegnato con nuove trame ambientate tra Napoli e Capri. Ma cosa è successo negli episodi ambientati in Italia, che vedremo sui nostri schermi tra circa un anno?

Beautiful, anticipazioni puntate girate a Napoli e Capri

Come vi avevamo già anticipato, la serie americana Beautiful è tornata in Italia. Dopo la trasferta romana dello scorso anno, assisteremo a nuovi eventi ambientati nella suggestiva cornice di Napoli e Capri. E se la prima era servita a riunire ancora una volta Brooke e Ridge, quest’ultima rischia di creare un nuovo muro tra loro.

Stavolta però non sarà Forrester a ripensarci e allontanarsi dalla Logan, bensì lei, che dovrà fare i conti con un personaggio che riapparirà dopo molti anni e sembrerà intenzionato a mischiare nuovamente le carte nel rapporto tra Brooke e Ridge. Nella città partenopea infatti – insieme a Katherine Kelly Lang (che interpreta la carismatica Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester) e Thorsten Kaye (l’immancabile Ridge) – è arrivato anche Jack Wagner.

Il ritorno di Nick Marone nelle puntate italiane Beautiful

I telespettatori più longevi si ricorderanno senza dubbio di lui: Nick Marone era stato protagonista delle scene fino al 2012, e nella sua permanenza era riuscito a conquistare il cuore di Brooke Logan. Il lupo di mare era poi scomparso dalle scene nel 2012. Personaggio misterioso ed emblematico, Nick era ricomparso dieci anni dopo, nel corso della puntata speciale dedicata ai 25 anni di Beautiful, ma la sua “apparizione” si era limitata a una manifestazione onirica. Era stata Brooke a rivederlo in sogno, mentre riviveva le sue storie d’amore più coinvolgenti.

Stavolta però Nick Marone è tornato in carne e ossa, e fin dal suo nuovo ingresso non nasconderà di provare ancora una forte attrazione per la Logan. Se Marone sarà impegnato a corteggiare l’ex moglie e distogliere la sua attenzione da Ridge Forrester. Quest’ultimo nel frattempo sarà tornato (di nuovo) con Taylor, ma vedere Nick corteggiare Brooke riaccenderà nello stilista un pizzico di gelosia.

Ridge si renderà conto di amare ancora Brooke, e quel triangolo amoroso tra lui, la Logan e la dottoressa Hayes che ci accompagna ormai da anni potrebbe regalarci nuove sorprese. Ridge resterà con Taylor, mentre Brooke cederà alle avances di Nick Marone?

Beautiful, spoiler: Nick Marone riconquista Brooke?

La permanenza nella soap del lupo di mare non sembra destinata a durare a lungo.

Il ritorno di Nick Marone a Beautiful è legato all’esigenza di dare una mano a Brooke in un momento difficile, visto che la Logan non riesce ad accettare la nuova storia tra Ridge e Taylor. Al momento pare improbabile che il suo personaggio possa trovare una collocazione stabile, anche perché l’attore è ormai da molti anni legato a un’altra serie tv – Quando chiama il cuore – dove interpreta Bill Avery.

Nick Marone resta nel cast di Beautiful?

La decisione di tornare – seppur per breve tempo – sul set della celebre soap è arrivata a seguito di un incontro sui campi da golf. Sui prati verdi qualche mese fa l’attore si è imbattuto in Wiliam J. Bell – produttore di Beautiful – che gli ha proposto di prendere parte alle nuove riprese italiane della soap. La pausa primaverile dell’altra serie tv in cui Wagner è impegnato, gli ha permesso di accettare, ma appare evidente che si tratterà di una neo apparizione “a scadenza”.

Ciò sarà comunque sufficiente a farci scoprire un “nuovo” Nick Marone. Pur non avendo mai abbandonato il mare, Jack è diventato un magnate del settore marittimo. A capo della Marone Shipping, l’ex lupo di mare ha ora a disposizione tutte le qualità per ingaggiare con Ridge una guerra sentimentale ad armi pari. Chi vincerà? Se volete scoprirlo insieme a noi continuate a seguirci.