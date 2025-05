Cosa ci attende nelle prossime puntate di Beautiful? Le news che arrivano da oltreoceano rivelano che ben presto la troupe della soap più longeva della storia tornerà a girare in Italia. I rumors dei giorni scorsi hanno infatti trovato conferma in un comunicato stampa Mediaset, che ha reso noto ai fans della soap a stelle e strisce che ben presto il cast approderà (ancora una volta) nel nostro Paese. Contrariamente a quanto accaduto nelle precedenti trasferte, stavolta i fans potranno anche incontrare dal vivo i loro beniamini. Ma quando sono previste le riprese italiane e cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful 2025, si torna a girare in Italia

Il pubblico italiano nel corso degli anni ha ampiamente dimostrato di amare la soap americana, e i produttori di Beautiful hanno più volte deciso di “premiare” il nostro Paese con trasferte nelle più rinomate località dello Stivale.

Nel 1997 la troupe era arrivata nel romantico Lago di Como, nel 1997 aveva scelto come location Venezia, nel 2002 era sbarcata a Portofino, nel 2012 aveva optato per la Puglia e più recentemente (nel 2023) era approdata a Roma. Ora si prepara a tornare nel nostro Paese, e le due località scelte per immortalare alcune scene di Beautiful sono tra le più pittoresche del patrimonio italiano: Napoli e Capri.

Beautiful, quando sono previste le riprese italiane?

L’arrivo della troupe di Beautiful nel nostro Paese è davvero imminente. Gli attori protagonisti delle trame di una delle soap più seguite arriveranno a Napoli il prossimo 28 maggio. Le riprese li terranno impegnati fino al 31 maggio, e i fans italiani avranno anche l’opportunità di incontrare i loro beniamini nel corso di un evento speciale aperto a tutti, che si terrà nella maestosa cornice del Castel Nuovo a Napoli sabato 31 maggio dalle ore 14 alle ore 17,

Beautiful, quali attori verranno in Italia?

Il cast previsto per le puntate italiane di Beautiful comprenderà alcuni dei più iconici personaggi della soap. Oltre a Katherine Kelly Lang (che interpreta la carismatica Brooke Logan) troveremo John McCook (Eric Forrester di Beautiful) e Thorsten Kaye (l’immancabile Ridge).

Proprio la trasferta italiana potrebbe poi rivelarci una sorpresa davvero esclusiva, ed essere la cornice nella quale tornerà a fare il suo ingresso uno dei personaggi più misteriosi ed emblematici della soap: Nick Marone, interpretato dall’attore Jack Wagner. Sarà davvero così?

Quando vedremo le puntate italiane di Beautiful?

Le scene che verranno girate tra Napoli e Capri dal 28 al 31 maggio saranno disponibili per i telespettatori italiani solo nel 2026. Il pubblico statunitense potrà invece godersele già a luglio di quest’anno, e grazie agli spoiler americani saremmo in grado di rivelarvi qualche indiscrezione sulle trame scelte per questa ennesima trasferta nel Belpaese (finora top secret). Curiosi di scoprirle insieme a noi? Continuate a seguirci per non perdere le ultime news Beautiful.