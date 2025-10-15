Non ci sarà possibilità di appello per Sheila Carter nelle prossime puntate Beautiful, e la perfida rossa rischierà di veder crollare nuovamente quello che ha faticosamente costruito, quando sia Steffy che Hope dichiareranno di volerla fuori dalle loro vite. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful anticipazioni americane: aut aut di Hope a Deacon

Dopo la delusione amorosa con Bill Spencer, che era servita al magnate solo per incastrarla, Sheila Carter è ora felicemente accompagnata con Deacon. Anche questa love story però rischierà di crollare, quando Hope darà al padre un ultimatum.

“Se vuoi continuare a vedere me e i bambini dovrai allontanare Sheila!”

Se da un lato la Logan apparirà desiderosa di ricucire il rapporto con il genitore, dall’altro si mostrerà contraria a farlo con la presenza ingombrante della Carter. Per questo motivo chiederà al padre di rinunciare alla sua attuale compagna.

Steffy allontana Sheila nelle prossime puntate Beautiful

Mentre Sheila vedrà tremare il suo rapporto con Deacon, visto che l’uomo sembrerà propenso ad accontentare la figlia pur di non rinunciare a ricucire i rapporti con lei e per poter continuare a vedere i nipoti Beth e Douglas, qualcun altro tornerà a voltarle le spalle.

Anche Steffy infatti, ribadirà di volerla fuori dalla vita sua e di Finn. La figlia di Ridge tornerà a mostrare ostilità verso la suocera nel momento in cui Kelly pubblicherà un selfie che la vedrà con “nonna Sheila”, con una didascalia nella quale ricorderà che sarà stata lei a salvarle la vita, soccorrendola quando stava per annegare. Kelly andrà a Il Giardino con un amico e la madre di quest’ultimo, e ui si imbatterà proprio nella Carter. Quel post non piacerà affatto a Steffy, e non farà che inasprire i rapporti (già tesi) della giovane con la madre naturale di Finn.

Sheila cercherà di difendersi con la nuora, affermando di essere davvero cambiata e che mai (per nessun motivo al mondo) farebbe del male alla bambina, ma Steffy sarà irremovibile e le ribadirà di uscire per sempre dalla loro vita.

Tra le due donne si arriverà anche allo scontro fisico, interrotto dall’arrivo provvidenziale di Finn e Deacon.

Beautiful, spoiler della serie americana di Canale 5: Sheila perderà tutto?

Lo scontro con Steffy lascerà Sheila profondamente scossa. La rossa infatti si renderà conto che – sebbene sia stata sollevata da qualsiasi accusa e negli ultimi tempi abbia trascorso una vita normale accanto a Deacon – il mondo (o per meglio dire le persone più vicine a lei) non riescono a convincersi del fatto che sia cambiata davvero.

Il rischio sarà davvero grande per la Carter, visto che lo scatto d’ira con la nuora sarà visto da Finn e da Sharpe come un passo indietro nel percorso della sua “redenzione”. In più questo fatto non farà che accrescere le perplessità del compagno, già messo sotto pressione dalla figlia Hope.

Come finirà questa storyline? Possiamo anticiparvi che sarà una delle trame centrali di Beautiful per tutto il periodo autunnale, e che gli spoiler americani hanno già fatto sapere che l’evoluzione di questa storia ci regalerà un finale tutt’altro che scontato.