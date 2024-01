Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su un triangolo amoroso che in questi giorni è al centro dei riflettori anche nel nostro Paese. Le puntate di Beautiful in Italia vedono infatti Ridge alle prese con una decisione che dovrà essere definitiva: Brooke o Taylor? Le trame che arrivano dagli spoiler americani rivelano un risvolto del tutto inaspettato, che sconvolge lo stesso Forrester. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Brooke e Taylor rivali “storiche”

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che – dopo anni di rivalità nel contendersi Ridge – Brooke e Taylor decideranno di deporre le rispettive “armi” e allearsi, mettendo così fine alle ostilità che per lungo tempo le hanno portate a cercare di avere un posto esclusivo nel cuore del Forrester.

Nelle puntate in onda ora in Italia stiamo assistendo all’indecisione di Ridge, “chiamato” a scegliere tra l’ex moglie e la compagna attuale. La dottoressa Hayes ha anche cercato di mettere un po’ di distanza tra lei e l’ex marito, trasferendosi ad Aspen, dove eprò lui l’ha raggiunta per dichiararle il suo amore.

Taylor ha chiesto a Ridge di fare chiarezza nel suo cuore, con chi delle due vuole continuare a dividere la sua vita?

Nel frattempo Brooke ha fatto un “passo falso”, chiedendo l’intervento del Servizio Tutela Minori per il piccolo Douglas, un gesto che ha messo in seria difficoltà il figlio del Forrester, Thomas. La Logan ha negato di essere stata lei l’autrice della telefonata, ma la registrazione che Ridge e il padre del bambino hanno potuto ascoltare non lascia alcun dubbio.

Spoiler americani Beautiful, Ridge si prende una pausa di riflessione

Lo stilista sentirà così il bisogno di una pausa di riflessione, che lo porti a far chiarezza nei suoi sentimenti per le due donne della sua vita. L’uomo trascorrerà così qualche giorno fuori città, mentre Brooke e Taylor ripercorreranno insieme tutto quello che hanno passato con il Forrester.

Entrambe riconosceranno di avere molte cose in comune, tra cui l’amore per lo stesso uomo e per i propri figli.

Taylor farà presente alla Logan che – pur amando molto il figlio Thomas – non ha approvato il suo accanimento nei confronti di Brooke per far riunire i suoi genitori. Brooke, sentendosi confortata dalle parole della dottoressa Hayes, riconoscerà di essere stata in guerra con lei per anni solo e soltanto per l’amore di Ridge.

Nel frattempo lo stilista ha fatto chiarezza ed è pronto a scegliere la donna con cui vuole continuare a condividere la sua vita: sarà Brooke o Taylor?

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke e Taylor pronte a stupire Ridge

I tantissimi fans di Beautiful si stanno chiedendo quale delle due donne sceglierà Ridge. Ma le anticipazioni che arrivano da oltreoceano svelano che non sarà il Forrester a scegliere, bensì Brooke e Taylor, e la loro decisione stupirà tutti, Ridge in primis.

Le due rivali storiche della soap diventeranno amiche e decideranno di allearsi contro Ridge. Quando lo stilista farà il suo ingresso in ufficio – dopo una lunga riflessione su chi scegliere tra Brooke e Taylor – troverà ad attenderlo le due donne insieme e si stupirà.

Ignaro del fatto che lo attenda un finale inaspettato, il Forrester penserà che entrambe stiano aspettando la sua decisione. Ma Brooke e Taylor riusciranno a stupire Ridge per la seconda volta, esprimendo i loro sentimenti ma aggiungendo come non sempre si sia comportato al meglio con entrambe.

Brooke rimprovererà a Ridge di aver chiesto alla sua rivale di sposarlo, mentre Taylor avrà da ridire sul fatto che Ridge l’abbia lasciata ad Aspen nel bel mezzo della cerimonia di nozze. La complicità tra le due donne sorprenderà il Forrester, ma sarà ancora più sconvolto quando entrambe lo lasceranno.

“Scegliamo la nostra dignità”

Con queste parole entrambe faranno sapere al Forrester la loro decisione di lasciarlo, e se ne andranno via insieme festeggiando l’inizio della nuova amicizia e lasciando Ridge completamente sconvolto. Non sapremmo mai quale delle due donne aveva scelto Ridge, perché questa volta la decisione la prenderanno loro!