Beautiful streaming, replica puntata 6 ottobre 2026 | Video Mediaset

Da
Lucia Lusi
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Nuovo appuntamento oggi – martedì 6 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge affronta Carter dopo aver scoperto che ha tentato di prendere il controllo della Forrester Creations. Gli offre un’ultima possibilità: rinunciare a Hope. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

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Lucia Lusi
Mi chiamo Lucia e vivo ad Arezzo. Ho tre grandissime passioni che da un po' di tempo coltivo: adoro la musica classica, scrivere e guardare la TV (in particolare film romantici e soap). Mi piace molto viaggiare e tenermi sempre informata su tutto.